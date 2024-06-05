DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
kramatorskКраматорск
polshaПольша
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  100666 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  108275 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  109653 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  106313 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  77082 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  124713 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  64827 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  61760 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115411 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118323 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Новости по теме
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

  •  950 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

  •  1818 просмотра
Словения признала независимым палестинское государство

Словения признала независимым палестинское государство

  •  2502 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

  •  3578 просмотра
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

  •  4184 просмотра
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

  •  4121 просмотра
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

  •  4337 просмотра
Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

  •  6687 просмотра
На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

  •  7796 просмотра
Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

  •  8482 просмотра

Популярные

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

  •  26536 просмотра
В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

  •  37893 просмотра
После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

  •  26695 просмотра
Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

  •  31291 просмотра
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

  •  25919 просмотра

Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  115655 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  124713 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  142373 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  186834 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  173205 просмотра

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

По информации от DeepState, на передовой вражеские войска продвинулись в районе Работиного, Победы и в Новоалександровке.

Война •   •  950 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Граждане США и Украины с двойным гражданством могут потерять возможность покидать Украину из-за отмены Украиной исключения, что позволяет некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

Война •   •  1818 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

Словения признала независимым палестинское государство

Парламент Словении проголосовал за признание независимого палестинского государства, при этом 52 из 90 депутатов поддержали это решение.

политика •   •  2502 просмотра
Словения признала независимым палестинское государство

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

По данным, 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток, бесчеловечного обращения и ужасных условий содержания в российском плену, а также систематического физического насилия.

Война •   •  3578 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус сельскохозяйственного предприятия в шебекино белгородской области рф.

Война •   •  4184 просмотра
Атака БпЛА в рф: 3 женщины получили ранения

Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

TikTok не смог обнаружить 16 рекламных роликов, содержащих дезинформацию о выборах в Европейский парламент, созданных Global Witness, и одобрил их из-за ошибки модератора, несмотря на нарушение правил.

Новости из соцсетей •   •  4121 просмотра
Tik Tok не прошел тест на способность выявлять дезинформацию о выборах в ЕС

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Америка успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боеголовки из Калифорнии, подтвердив готовность и эффективность системы в рамках стратегического сдерживания и национальной безопасности.

Новости Мира •   •  4337 просмотра
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда

Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области.

Война •   •  6687 просмотра
Противник запускает управляемые авиабомбы по Харьковской области

На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

На линии фронта произошло 99 боевых столкновений, при этом напряженной оставалась ситуация на Покровском направлении, где противник совершил 37 штурмовых действий, из которых 27 были отбиты украинскими войсками и 10 боевых столкновений продолжаются.

Война •   •  7796 просмотра
На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

Украина, как сторона, страдающая от агрессии рф, должна определить условия для достижения справедливого и долгосрочного мира, основанного на Формуле мира Зеленского, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Война •   •  8482 просмотра
Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского