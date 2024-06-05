DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

На передовой страна-террорист продвинулась неподалеку от работы ного, Победы и в Новоалександровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле работы ного, Победы и в Новоалександровке - DeepState.

Напомним

По информации Генштаба, на Краматорском направлении ситуация напряженная. С начала суток агрессор 7 раз атаковал подразделения Сил обороны в районах Калиновки, Клещиевки, Андреевки и временного Яра. Однако ситуация остается под контролем Сил обороны.

На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб