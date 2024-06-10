Сожженные танки и БМП: СтратКом показал, как ВСУ уничтожили российскую штурмовую группу под Красногоровкой

Силы обороны Украины остановили попытку российского штурма под Красногоровкой Донецкой области. Видео по ликвидации оккупантов обнародовал СтратКом ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что колонну оккупантов ликвидировали с помощью артиллерии, беспилотников "Баба-Яга" и FPV-дронов.

Всю вражескую технику сожгли Силы обороны. совместная работа 59-й, 53-й и 79-й бригад при поддержке других подразделений - отметили в Страткоме

Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

На кадрах видно используя FPV-дроны военные останавливают вражеские танки и БМП, которые чуть позже добивает артиллерия.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины в ночь на 10 июня поразили зенитный ракетный комплекс рф С-400 и два дивизиона С-300 во временно оккупированном Крыму.