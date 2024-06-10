россияне активно атакуют на Покровском направлении, продолжаются 9 боевых столкновений - Генштаб

С начала текущих суток, 10 июня, на фронте зафиксировали 47 боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Сеньковка российские террористы нанесли удар шестнадцатью НАРами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.

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На Лиманском направлении агрессор семь раз атаковал вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. В районе Серебрянского леса продолжается бой. Там враг нанес удар шестью Крабами.

На Северском направлении российский агрессор пытается потеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одна атака украинскими воинами успешно отбита, две - еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки оккупантов в районах Клещиевки и Андреевки.

На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, девять - еще продолжаются - заявили в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили уже девять наступательных действия российских войск вблизи Прасковьевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Еще одно боестолкновение продолжаются.

На остальных направлениях, как заявили в Генштабе, обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины в ночь на 10 июня поразили зенитный ракетный комплекс рф С-400 и два дивизиона С-300 во временно оккупированном Крыму.