На фронте захватчики продвинулись возле Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское-DeepState

На передовой оккупанты продвинулись неподалеку Новопокровского, в Старомайорском и захватили Ивановское. Об этом сообщает глава Deep State, передает УНН.

Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещиевке - DeepState.

Напомним

На Покровском направлении в течение суток противник атаковал украинских защитников возле Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Яснобродовки и Уманского 20 раз.

россияне активно атакуют на Покровском направлении, продолжаются 9 боевых столкновений - Генштаб