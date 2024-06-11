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Іванівське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони - речник ОСУВ "Хортиця"

Іванівське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони - речник ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 20612 перегляди

Село Іванівське поблизу Часового Яру в Донецькій області залишається під контролем українських сил оборони, успішно відбивають всі атаки російських військ.

Армія рф не захопила село Іванівське біля Часового Яру в Донецькій області. Селище перебуває під контролем Сил оборони. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин у коментарі "Суспільне Студія" у вівторок, передає УНН

За словами Волошина, більшість ворожих обстрілів на Краматорському напрямку переважно припадає на Іванівське, де за минулу добу було 222 обстріли, а за минулий тиждень - 1233.

Це як раз той самий населений пункт, про який російська армія "трубить" по всім соціальним мережам, що вони взяли Іванівське. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони, успішно вони відбивають всі ворожі штурми

- заявив Волошин. 

Волошин також розповів, що під Іванівським вчора, 10 червня, українські військові знищили російську артилерійську самохідну установку "Тюльпан".

Крім того,  речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що російські військові не просунулися углиб міста Часів Яр. 

"російської армії у такому місті як Часів Яр немає, однак вони не полишають спроб просуватися кілька днів попри мікрорайон "Канал" та мікрорайон "Новий", де вони можуть записувати відео й транслювати інформацію в різних соцмережах, що Часів Яр вони захопили, повішали свої триколорне ганчір'я. Наразі там перебувають Сили оборони, вони тримають місто", - розповів Волошин. 

Раніше DeepState повідомив, що війська рф захопили село Іванівське біля Часового Яру.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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