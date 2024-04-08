ISW: россия ускоряет наступательные операции по всей линии фронта

Российские захватчики ускоряют свои наступательные операции на всей протяженности фронта в Украине, несмотря на увеличение потерь среди личного состава и техники. Об этом говорится в отчете Института изучении войны (ISW), передает УНН.

Детали

Недавно ISW заметил, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий, в частности, осуществив 4 апреля механизированную атаку ротного уровня в направлении Часов Яра, и продолжает оценивать, что российские военные, похоже, смягчают вероятное увеличение потерь в живой силе и технике говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете ISW указывается, что украинские военные предупредили, что задержки с предоставлением помощи в сфере безопасности заставили Украину уступить инициативу на поле боя. Также нехватка боеприпасов не позволит проводить успешные наступательные и оборонительные операции.

Эксперты заявили, что задержки с военной помощью заставляют Силы обороны принимать сложные решения относительно приоритетности определенных аспектов обороны путем борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала, поскольку неизвестно, когда будет помощь от США.

рф могла потерять 5% всех Ту-95 из-за украинских ударов по аэродромам - ISW