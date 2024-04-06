рф могла потерять 5% всех Ту-95 из-за украинских ударов по аэродромам - ISW

В случае подтверждения информации о серьезных повреждениях трех стратегических бомбардировщиков Ту-95 на российских аэродромах можно будет утверждать, что рф потеряла около 5% таких самолетов. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, в ночь с 4 на 5 апреля СБУ и Силы обороны осуществили одну из крупнейших серий ударов беспилотников по военным объектам в россии, нацеленных по меньшей мере на четыре российские авиабазы.

"Украинские беспилотники нанесли значительные повреждения трем стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС на авиабазе Энгельс, повредили два самолета Су-25 на авиабазе вблизи Ейска, уничтожили шесть неопознанных самолетов и значительно повредили еще восемь неопознанных самолетов на авиабазе Морозовск", - говорится в отчете.

Также аналитики отмечают, что украинские удары по целям в россии являются необходимой составляющей украинской кампании по деградации отраслей, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу.

Российские войска регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95, дислоцированные на авиабазе Энгельс, для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по целям в Украине, и по состоянию на 2023 год российские военные имели примерно 60 самолетов Ту-95.

Если это подтвердится (поражение самолетов Ту-95 ред.), возможная потеря примерно 5 % российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 за один удар будет заметной - отмечают аналитики.

Ранее в ISW отмечали, что потери самолетов не являются незначительными, поскольку Россия, вероятно, имеет около 300 различных самолетов Су, которые использует для нанесения ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами вдоль всей линии фронта в Украине, а ранее использовали значительно усиленные удары планирующими бомбами для достижения тактических преимуществ.

"Постоянные украинские удары по российским аэродромам в россии ухудшат способность Воздушно-космических сил России наносить ракетные и воздушные удары по всей территории Украины", - добавляют в ISW.

Напомним

В морозовске в рф, где в ночь на 5 апреля раздавались взрывы, атаковали одноименный аэродром. Операцию провела СБУ вместе с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено.