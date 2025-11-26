ISW: кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа россии неизбежна

Постоянные темпы продвижения России на фронте не свидетельствуют о том, что российские войска неизбежно захватят остальную часть Донецкой области. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа России неизбежна, поэтому Украина и Запад должны немедленно согласиться с требованиями РФ.

Неизбежный захват Россией остальной части Донецкой области не гарантирован, поскольку темпы продвижения России ограничены шагом в фут – даже в течение последних трех месяцев, когда российские войска достигали относительно более быстрых успехов на поле боя - указывают аналитики.

Они и в дальнейшем оценивают, что усилия России по захвату Донецкой области будут "многолетней битвой, которая будет стоить России значительных человеческих ресурсов и материалов".

кремль, вероятно, стремится продолжить переговоры о прекращении войны, чтобы позволить российским войскам продолжать продвижение на поле боя. кремль, вероятно, планирует использовать российские достижения для дальнейшей активизации информационных операций, направленных на убеждение Запада и Украины в неизбежности военной победы России и в том, что Украина должна капитулировать перед требованиями России - добавляют в ISW.

Там делают вывод, что кремль продолжает не проявлять никакой готовности к компромиссам для добросовестных мирных переговоров и не поставил условий, чтобы они согласились на что-то меньшее, чем полная победа России в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа. По его словам, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.

Надеюсь на встречу с Зеленским и Путиным в ближайшее время по мирному плану - Трамп