ISW: кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа россии неизбежна

В Институте изучения войны считают, что постоянные темпы продвижения россии на фронте не означают неизбежного захвата Донецкой области. кремль распространяет нарратив о неизбежной победе, чтобы склонить Украину и Запад к своим требованиям.
Постоянные темпы продвижения России на фронте не свидетельствуют о том, что российские войска неизбежно захватят остальную часть Донецкой области. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Отмечается, что кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа России неизбежна, поэтому Украина и Запад должны немедленно согласиться с требованиями РФ.
Неизбежный захват Россией остальной части Донецкой области не гарантирован, поскольку темпы продвижения России ограничены шагом в фут – даже в течение последних трех месяцев, когда российские войска достигали относительно более быстрых успехов на поле боя
Они и в дальнейшем оценивают, что усилия России по захвату Донецкой области будут "многолетней битвой, которая будет стоить России значительных человеческих ресурсов и материалов".
кремль, вероятно, стремится продолжить переговоры о прекращении войны, чтобы позволить российским войскам продолжать продвижение на поле боя. кремль, вероятно, планирует использовать российские достижения для дальнейшей активизации информационных операций, направленных на убеждение Запада и Украины в неизбежности военной победы России и в том, что Украина должна капитулировать перед требованиями России
Там делают вывод, что кремль продолжает не проявлять никакой готовности к компромиссам для добросовестных мирных переговоров и не поставил условий, чтобы они согласились на что-то меньшее, чем полная победа России в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа. По его словам, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.
