Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 19089 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 18113 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 17662 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 16011 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 13413 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 13466 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 28234 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13738 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11824 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
ISW: кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа россии неизбежна

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Институте изучения войны считают, что постоянные темпы продвижения россии на фронте не означают неизбежного захвата Донецкой области. кремль распространяет нарратив о неизбежной победе, чтобы склонить Украину и Запад к своим требованиям.

ISW: кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа россии неизбежна

Постоянные темпы продвижения России на фронте не свидетельствуют о том, что российские войска неизбежно захватят остальную часть Донецкой области. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа России неизбежна, поэтому Украина и Запад должны немедленно согласиться с требованиями РФ.

Неизбежный захват Россией остальной части Донецкой области не гарантирован, поскольку темпы продвижения России ограничены шагом в фут – даже в течение последних трех месяцев, когда российские войска достигали относительно более быстрых успехов на поле боя

- указывают аналитики.

Они и в дальнейшем оценивают, что усилия России по захвату Донецкой области будут "многолетней битвой, которая будет стоить России значительных человеческих ресурсов и материалов".

кремль, вероятно, стремится продолжить переговоры о прекращении войны, чтобы позволить российским войскам продолжать продвижение на поле боя. кремль, вероятно, планирует использовать российские достижения для дальнейшей активизации информационных операций, направленных на убеждение Запада и Украины в неизбежности военной победы России и в том, что Украина должна капитулировать перед требованиями России

- добавляют в ISW.

Там делают вывод, что кремль продолжает не проявлять никакой готовности к компромиссам для добросовестных мирных переговоров и не поставил условий, чтобы они согласились на что-то меньшее, чем полная победа России в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров в Женеве по мирному плану президента США Дональда Трампа. По его словам, сейчас есть еще над чем работать - речь идет о финальном тексте документа.

