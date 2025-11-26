ISW: кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча

$42.370.10
25 листопада, 16:32 • 11192 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 19469 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 18395 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 17922 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 16235 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 13474 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 13526 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 28388 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13765 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11843 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Популярнi новини
Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліціяPhoto25 листопада, 13:17 • 10992 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і пораненіPhoto25 листопада, 13:56 • 7618 перегляди
Десятки і десятки збиттів: Ігнат розкрив подробиці роботи ППО у ніч на 25 листопада25 листопада, 14:00 • 7804 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 14139 перегляди
Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада25 листопада, 14:52 • 9118 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 28388 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 38262 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 89333 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 118649 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 107171 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Туреччина
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 14157 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 50230 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 68913 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 69843 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 76938 перегляди
ISW: кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча

Київ • УНН

 • 198 перегляди

В Інституті вивчення війни вважають, що постійні темпи просування росії на фронті не означають неминучого захоплення Донецької області. кремль поширює наратив про неминучу перемогу, щоб схилити Україну та Захід до своїх вимог.

ISW: кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча

Постійні темпи просування росії на фронті не свідчать про те, що російські війська неминуче захоплять решту Донецької області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча, тож Україна та Захід повинні негайно погодитися з вимогами рф.

Неминуче захоплення росією решти Донецької області не гарантоване, оскільки темпи просування росії обмежені кроком у фут – навіть протягом останніх трьох місяців, коли російські війська досягали відносно швидших успіхів на полі бою

- вказують аналітики.

Вони і надалі оцінюють, що зусилля росії щодо захоплення Донецької області будуть "багаторічною битвою, яка коштуватиме росії значних людських ресурсів та матеріалів".

кремль, ймовірно, прагне продовжити переговори щодо припинення війни, щоб дозволити російським військам продовжувати просування на полі бою. кремль, ймовірно, планує використовувати російські досягнення для подальшої активізації інформаційних операцій, спрямованих на переконання Заходу та України в неминучості військової перемоги росії та в тому, що Україна повинна капітулювати перед вимогами росії

- додають в ISW.

Там роблять висновок, що кремль продовжує не виявляти жодної готовності до компромісів для добросовісних мирних переговорів і не поставив умов, щоб вони погодилися на щось менше, ніж повна перемога росії в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів в Женеві щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі є ще над чим працювати - йдеться про фінальний текст документу.

Сподіваюся на зустріч з Зеленським і путіним найближчим часом щодо мирного плану - Трамп25.11.25, 22:07 • 1244 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Донецька область
Женева
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна