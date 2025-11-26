ISW: кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча

Постійні темпи просування росії на фронті не свідчать про те, що російські війська неминуче захоплять решту Донецької області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча, тож Україна та Захід повинні негайно погодитися з вимогами рф.

Неминуче захоплення росією решти Донецької області не гарантоване, оскільки темпи просування росії обмежені кроком у фут – навіть протягом останніх трьох місяців, коли російські війська досягали відносно швидших успіхів на полі бою - вказують аналітики.

Вони і надалі оцінюють, що зусилля росії щодо захоплення Донецької області будуть "багаторічною битвою, яка коштуватиме росії значних людських ресурсів та матеріалів".

кремль, ймовірно, прагне продовжити переговори щодо припинення війни, щоб дозволити російським військам продовжувати просування на полі бою. кремль, ймовірно, планує використовувати російські досягнення для подальшої активізації інформаційних операцій, спрямованих на переконання Заходу та України в неминучості військової перемоги росії та в тому, що Україна повинна капітулювати перед вимогами росії - додають в ISW.

Там роблять висновок, що кремль продовжує не виявляти жодної готовності до компромісів для добросовісних мирних переговорів і не поставив умов, щоб вони погодилися на щось менше, ніж повна перемога росії в Україні.

