Истребители Королевских ВВС Великобритании дважды в течение 48 часов поднимались в воздух для защиты воздушного пространства НАТО от российских военных самолетов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.

Британские Typhoon были задействованы в двух отдельных случаях на этой неделе после того, как самолеты кремля пролетели слишком близко к границе НАТО, что вызвало тревогу - пишет The Telegraph.

Отмечается, что вмешательства произошли, когда Дональд Трамп, видимо, потерял терпение к владимиру путину и пригрозил выйти из переговоров по мирному соглашению с Украиной.

Сообщается, что эти перехваты будут использованы правительством как еще одно доказательство растущей российской угрозы, поскольку оно пытается убедить США не сокращать свое присутствие в Европе.

Как пишет The Telegraph, это первый случай, когда Королевские ВВС были вовлечены в действия в рамках операции Chessman , новой миссии НАТО, направленной на укрепление противовоздушной обороны Европы.

Министры заявили, что последнее противостояние в небе показало, как россия становится все более агрессивной в своих испытаниях западного военного альянса.

Во вторник два Typhoon, дислоцированные на авиабазе Мальборк в Польше, были направлены на перехват российского самолета-разведчика над Балтийским морем. Менее чем через 48 часов другая пара была отправлена ​​для сдерживания неизвестного самолета, покидавшего эксклав Калининград, между Польшей и Литвой. - говорится в сообщении.

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил The Telegraph, что Британия непоколебима в своей приверженности НАТО.

Военные самолеты рф замечены возле Аляски: является ли это угрозой войны

С ростом российской агрессии и ростом угроз безопасности мы активизируемся, чтобы успокоить наших союзников, сдержать противников и защитить нашу национальную безопасность с помощью нашего плана перемен. Эта миссия демонстрирует нашу способность действовать плечом к плечу с новейшим членом НАТО Швецией и защищать воздушное пространство альянса везде и когда угодно, сохраняя нашу безопасность дома и сильную за рубежом. - заявил Поллард.

Отмечается, что самолеты, входящие во флот из шести единиц, были отправлены в Польшу всего три недели назад в рамках совместной оборонной операции с ВВС Швеции.

Обычно они дислоцируются в ВВС Лоссимут в Шотландии, и их сопровождают в миссии почти 200 британских военнослужащих.

Когда самолеты были развернуты, командир рабочей группы Кристофер Джейкоб сказал, что они "будут защищать и сдерживать, будучи готовыми защитить от любой угрозы".

Также отмечается, что россия стала все более агрессивной в своих проверках противовоздушной обороны стран НАТО с момента ее вторжения в Украину три года назад.

“Небесный щит”: 120 европейских истребителей могут защитить небо Украины без привлечения НАТО - Guardian

Европейские страны пытаются укрепить собственную противовоздушную оборону после того, как Трамп сигнализировал об ослаблении военной поддержки США на континенте.