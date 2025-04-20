Истребители Британии несколько раз перехватывали российские самолеты для защиты воздушного пространства НАТО

$41.380.00
47.000.00
ukenru
В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни
20 апреля, 06:46 • 11186 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 26315 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 18:41 • 29011 просмотра

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

19 апреля, 15:10 • 36352 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 43052 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 28284 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 23138 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 19772 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 80852 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 85991 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2м/с
22%
748 мм
Популярные новости

У Израиля нет выбора, кроме как продолжать войну в Газе – Нетаньяху

20 апреля, 03:42 • 16927 просмотра

В Китае запустили интернет 10G: скорость до 10 тысяч Мбит/с

20 апреля, 04:27 • 8118 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 14366 просмотра

В районе Котлиного и к западу от него россияне немного отходят назад - спикер ОСГВ "Хортица"

08:45 • 6472 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

09:03 • 8240 просмотра
публикации

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

09:03 • 8250 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 14369 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 26315 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 35656 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 35991 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Сырский

Дональд Трамп

Антонио Таяни

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Иран

Объединенные Арабские Эмираты

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 43052 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 30017 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 31941 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 33058 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 66860 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

9К720 Искандер

Истребители Британии несколько раз перехватывали российские самолеты для защиты воздушного пространства НАТО

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Истребители ВВС Британии дважды за 48 часов поднимались из Польши для перехвата самолетов России. Российские военные самолеты приближались к границам НАТО над Балтийским морем и у Калининграда.

Истребители Британии несколько раз перехватывали российские самолеты для защиты воздушного пространства НАТО

Истребители Королевских ВВС Великобритании дважды в течение 48 часов поднимались в воздух для защиты воздушного пространства НАТО от российских военных самолетов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.

Британские Typhoon были задействованы в двух отдельных случаях на этой неделе после того, как самолеты кремля пролетели слишком близко к границе НАТО, что вызвало тревогу

- пишет The Telegraph.

Отмечается, что вмешательства произошли, когда Дональд Трамп, видимо, потерял терпение к владимиру путину и пригрозил выйти из переговоров по мирному соглашению с Украиной.

Сообщается, что эти перехваты будут использованы правительством как еще одно доказательство растущей российской угрозы, поскольку оно пытается убедить США не сокращать свое присутствие в Европе.

Как пишет The Telegraph, это первый случай, когда Королевские ВВС были вовлечены в действия в рамках операции Chessman , новой миссии НАТО, направленной на укрепление противовоздушной обороны Европы.

Министры заявили, что последнее противостояние в небе показало, как россия становится все более агрессивной в своих испытаниях западного военного альянса.

Во вторник два Typhoon, дислоцированные на авиабазе Мальборк в Польше, были направлены на перехват российского самолета-разведчика над Балтийским морем. Менее чем через 48 часов другая пара была отправлена ​​для сдерживания неизвестного самолета, покидавшего эксклав Калининград, между Польшей и Литвой.

- говорится в сообщении.

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил The Telegraph, что Британия непоколебима в своей приверженности НАТО.

Военные самолеты рф замечены возле Аляски: является ли это угрозой войны15.04.25, 13:01 • 5779 просмотров

С ростом российской агрессии и ростом угроз безопасности мы активизируемся, чтобы успокоить наших союзников, сдержать противников и защитить нашу национальную безопасность с помощью нашего плана перемен. Эта миссия демонстрирует нашу способность действовать плечом к плечу с новейшим членом НАТО Швецией и защищать воздушное пространство альянса везде и когда угодно, сохраняя нашу безопасность дома и сильную за рубежом.

- заявил Поллард.

Отмечается, что самолеты, входящие во флот из шести единиц, были отправлены в Польшу всего три недели назад в рамках совместной оборонной операции с ВВС Швеции.

Обычно они дислоцируются в ВВС Лоссимут в Шотландии, и их сопровождают в миссии почти 200 британских военнослужащих.

Когда самолеты были развернуты, командир рабочей группы Кристофер Джейкоб сказал, что они "будут защищать и сдерживать, будучи готовыми защитить от любой угрозы".

Также отмечается, что россия стала все более агрессивной в своих проверках противовоздушной обороны стран НАТО с момента ее вторжения в Украину три года назад.

“Небесный щит”: 120 европейских истребителей могут защитить небо Украины без привлечения НАТО - Guardian06.03.25, 17:04 • 18552 просмотра

Европейские страны пытаются укрепить собственную противовоздушную оборону после того, как Трамп сигнализировал об ослаблении военной поддержки США на континенте.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Королевские военно-воздушные силы
Еврофайтер Тайфун
NATO
Дональд Трамп
Литва
Великобритания
Европа
Соединенные Штаты
Украина
Польша
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,132.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,572.64