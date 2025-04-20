Винищувачі Британії кілька разів перехопили російські літаки для захисту повітряного простору НАТО
Київ • УНН
Винищувачі ВПС Британії двічі за 48 годин підіймалися з Польщі для перехоплення літаків росії. російські військові літаки наближалися до кордонів НАТО над Балтійським морем та біля Калінінграда.
Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії двічі протягом 48 годин підіймалися в повітря для захисту повітряного простору НАТО від російських військових літаків. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.
Британські Typhoon були задіяні у двох окремих випадках цього тижня після того, як літаки кремля пролетіли надто близько до кордону НАТО, що викликало тривогу
Зазначається, що втручання відбулися, коли Дональд Трамп, мабуть, втратив терпіння до володимира путіна і пригрозив вийти з переговорів щодо мирної угоди з Україною.
Повідомляється, що ці перехоплення будуть використані урядом як ще один доказ зростаючої російської загрози, оскільки вона намагається переконати США не скорочувати свою присутність у Європі.
Як пише The Telegraph, це перший випадок, коли Королівські ВПС були залучені до дії в рамках операції Chessman , нової місії НАТО, спрямованої на зміцнення протиповітряної оборони Європи.
Міністри заявили, що останнє протистояння в небі показало, як росія стає все більш агресивною у своїх випробуваннях західного військового альянсу.
У вівторок два Typhoon, дислоковані на авіабазі Мальборк у Польщі, були спрямовані на перехоплення російського літака-розвідника над Балтійським морем.Менш ніж через 48 годин інша пара була відправлена для стримування невідомого літака, який залишав ексклав Калінінград, між Польщею та Литвою
Міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив The Telegraph, що Британія непохитна у своїй прихильності до НАТО.
Військові літаки рф помічені біля Аляски: чи є це загрозою війни15.04.25, 13:01 • 5779 переглядiв
Зі зростанням російської агресії та зростанням загроз безпеці ми активізуємося, щоб заспокоїти наших союзників, стримати противників і захистити нашу національну безпеку за допомогою нашого плану змін. Ця місія демонструє нашу здатність діяти пліч-о-пліч із найновішим членом НАТО Швецією та захищати повітряний простір альянсу скрізь і коли завгодно, зберігаючи нашу безпеку вдома та сильну за кордоном
Зазначається, що літаки, що входять до флоту з шести осіб, були відправлені в Польщу лише три тижні тому в рамках спільної оборонної операції з ВПС Швеції.
Зазвичай вони дислокуються в ВПС Лоссімут у Шотландії, і їх супроводжують у місії майже 200 британських військовослужбовців.
Коли літаки були розгорнуті, командир робочої групи Крістофер Джейкоб сказав, що вони "захищатимуть і стримуватимуть, будучи готовими захистити від будь-якої загрози".
Також зауважується, що росія стала дедалі агресивнішою у своїх перевірках протиповітряної оборони країн НАТО з моменту її вторгнення в Україну три роки тому.
“Небесний щит”: 120 європейських винищувачів можуть захистити небо України без залучення НАТО - Guardian06.03.25, 17:04 • 18552 перегляди
Європейські країни намагаються зміцнити власну протиповітряну оборону після того, як Трамп сигналізував про послаблення військової підтримки США на континенті.