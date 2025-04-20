Винищувачі Британії кілька разів перехопили російські літаки для захисту повітряного простору НАТО

Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії двічі протягом 48 годин підіймалися в повітря для захисту повітряного простору НАТО від російських військових літаків. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Telegraph.

Британські Typhoon були задіяні у двох окремих випадках цього тижня після того, як літаки кремля пролетіли надто близько до кордону НАТО, що викликало тривогу - пише The Telegraph.

Зазначається, що втручання відбулися, коли Дональд Трамп, мабуть, втратив терпіння до володимира путіна і пригрозив вийти з переговорів щодо мирної угоди з Україною.

Повідомляється, що ці перехоплення будуть використані урядом як ще один доказ зростаючої російської загрози, оскільки вона намагається переконати США не скорочувати свою присутність у Європі.

Як пише The Telegraph, це перший випадок, коли Королівські ВПС були залучені до дії в рамках операції Chessman , нової місії НАТО, спрямованої на зміцнення протиповітряної оборони Європи.

Міністри заявили, що останнє протистояння в небі показало, як росія стає все більш агресивною у своїх випробуваннях західного військового альянсу.

У вівторок два Typhoon, дислоковані на авіабазі Мальборк у Польщі, були спрямовані на перехоплення російського літака-розвідника над Балтійським морем.Менш ніж через 48 годин інша пара була відправлена ​​для стримування невідомого літака, який залишав ексклав Калінінград, між Польщею та Литвою - йдеться в повідомленні.

Міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив The Telegraph, що Британія непохитна у своїй прихильності до НАТО.

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Зі зростанням російської агресії та зростанням загроз безпеці ми активізуємося, щоб заспокоїти наших союзників, стримати противників і захистити нашу національну безпеку за допомогою нашого плану змін. Ця місія демонструє нашу здатність діяти пліч-о-пліч із найновішим членом НАТО Швецією та захищати повітряний простір альянсу скрізь і коли завгодно, зберігаючи нашу безпеку вдома та сильну за кордоном - заявив Поллард.

Зазначається, що літаки, що входять до флоту з шести осіб, були відправлені в Польщу лише три тижні тому в рамках спільної оборонної операції з ВПС Швеції.

Зазвичай вони дислокуються в ВПС Лоссімут у Шотландії, і їх супроводжують у місії майже 200 британських військовослужбовців.

Коли літаки були розгорнуті, командир робочої групи Крістофер Джейкоб сказав, що вони "захищатимуть і стримуватимуть, будучи готовими захистити від будь-якої загрози".

Також зауважується, що росія стала дедалі агресивнішою у своїх перевірках протиповітряної оборони країн НАТО з моменту її вторгнення в Україну три роки тому.

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Європейські країни намагаються зміцнити власну протиповітряну оборону після того, як Трамп сигналізував про послаблення військової підтримки США на континенті.