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The Guardian

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Військові літаки рф помічені біля Аляски: чи є це загрозою війни

Київ • УНН

 • 4728 перегляди

Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.

Військові літаки рф помічені біля Аляски: чи є це загрозою війни

Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони штату Аляска у понеділок, 14 квітня. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) підтвердило факт фіксації активності російської військової авіації у даному секторі. Разом з тим у NORAD не вважають це загрозою.

Ці польоти відбуваються регулярно, тому не можуть вважатися загрозою

– йдеться у звіті NORAD.

Для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів.

Нагадаємо

російська влада підтвердила атаку в ніч на 15 квітня дронів на курську область. За даними місцевого оперативного штабу, засоби ППО перехопили і знищили 115 "українських БПЛА літакового типу", з них 109 над територією курської області.

Пізніше у Центрі протидії дезінформації РНБО України повідомили, що невідомі дрони влучили у склад боєприпасів російської армії в курській області.

До того начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "іскандер-М"/KN-23 завдали розрахунки двох ракетних бригад російських збройних сил.

Євген Устименко

Євген Устименко

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