Військові літаки рф помічені біля Аляски: чи є це загрозою війни

Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони штату Аляска у понеділок, 14 квітня. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) підтвердило факт фіксації активності російської військової авіації у даному секторі. Разом з тим у NORAD не вважають це загрозою.

Ці польоти відбуваються регулярно, тому не можуть вважатися загрозою