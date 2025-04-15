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Военные самолеты рф замечены возле Аляски: является ли это угрозой войны

Киев • УНН

 • 4690 просмотра

Вооружённые силы США зафиксировали российские военные самолёты в зоне обороны Аляски. В NORAD заявили, что эти полёты происходят регулярно.

Военные самолеты рф замечены возле Аляски: является ли это угрозой войны

Вооруженные силы США зафиксировали российские военные самолеты в зоне обороны штата Аляска в понедельник, 14 апреля. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подтвердило факт фиксации активности российской военной авиации в данном секторе. Вместе с тем в NORAD не считают это угрозой.

Эти полеты происходят регулярно, поэтому не могут считаться угрозой

– говорится в отчете NORAD.

Для отслеживания воздушных судов и принятия соответствующих мер Командование воздушно-космической обороны Северной Америки использует многоуровневую сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей.

Напомним

российские власти подтвердили атаку в ночь на 15 апреля дронов на курскую область. По данным местного оперативного штаба, средства ПВО перехватили и уничтожили 115 "украинских БПЛА самолетного типа", из них 109 над территорией курской области.

Позже в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины сообщили, что неизвестные дроны попали в склад боеприпасов российской армии в курской области.

До того начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "искандер-М"/KN-23 нанесли расчеты двух ракетных бригад российских вооруженных сил.

Евгений Устименко

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