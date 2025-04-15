Военные самолеты рф замечены возле Аляски: является ли это угрозой войны
Киев • УНН
Вооружённые силы США зафиксировали российские военные самолёты в зоне обороны Аляски. В NORAD заявили, что эти полёты происходят регулярно.
Вооруженные силы США зафиксировали российские военные самолеты в зоне обороны штата Аляска в понедельник, 14 апреля. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
Детали
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подтвердило факт фиксации активности российской военной авиации в данном секторе. Вместе с тем в NORAD не считают это угрозой.
Эти полеты происходят регулярно, поэтому не могут считаться угрозой
Для отслеживания воздушных судов и принятия соответствующих мер Командование воздушно-космической обороны Северной Америки использует многоуровневую сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей.
Напомним
российские власти подтвердили атаку в ночь на 15 апреля дронов на курскую область. По данным местного оперативного штаба, средства ПВО перехватили и уничтожили 115 "украинских БПЛА самолетного типа", из них 109 над территорией курской области.
Позже в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины сообщили, что неизвестные дроны попали в склад боеприпасов российской армии в курской области.
До того начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "искандер-М"/KN-23 нанесли расчеты двух ракетных бригад российских вооруженных сил.