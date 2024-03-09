Истребитель F-35A официально сертифицировали для переноса ядерной бомбы

Истребитель F-35A был эксплуатационно сертифицирован на ношение термоядерной гравитационной бомбы B61-12, сообщил Breaking Defense представитель офиса совместной программы F-35, передает УНН.

Детали

Некоторые F-35A теперь смогут нести B61-12, официально сделав стелс-истребитель "двойным" самолетом, который может нести как обычное, так и ядерное оружие.

F-35A является первым самолетом 5-го поколения, способным использовать ядерное оружие, и первой новой платформой (истребителем или бомбардировщиком), которая достигла такого статуса с начала 1990-х годов.

Эта работа по ядерной сертификации F-35 стала кульминацией 10+ лет интенсивных усилий в рамках ядерного предприятия, которое состоит из 16 различных государственных и отраслевых заинтересованных сторон.

F-35A получил ядерную сертификацию досрочно, обеспечив США и НАТО критически важный потенциал, который поддерживает расширенные обязательства США по сдерживанию раньше, чем ожидалось".

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ