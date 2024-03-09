Винищувач F-35A офіційно сертифікували для перенесення ядерної бомби
Київ • УНН
Винищувач F-35A був офіційно сертифікований для перевезення термоядерної гравітаційної бомби B61-12, що робить його першим літаком 5-го покоління, здатним застосовувати ядерну зброю.
Винищувач F-35A був експлуатаційно сертифікований на носіння термоядерної гравітаційної бомби B61-12 , повідомив Breaking Defense речник офісу спільної програми F-35, передає УНН.
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Деякі F-35A тепер зможуть нести B61-12, офіційно зробивши стелс-винищувач "подвійним" літаком, який може нести як звичайну, так і ядерну зброю.
F-35A є першим літаком 5-го покоління, здатним використовувати ядерну зброю, і першою новою платформою (винищувачем або бомбардувальником), яка досягла такого статусу з початку 1990-х років.
Ця робота з ядерної сертифікації F-35 стала кульмінацією 10+ років інтенсивних зусиль у рамках ядерного підприємства, яке складається з 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін.
F-35A отримав ядерну сертифікацію достроково, забезпечивши США та НАТО критично важливий потенціал, який підтримує розширені зобов’язання США щодо стримування раніше, ніж очікувалося".
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