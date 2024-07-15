Испанский полузащитник Родри признан лучшим игроком Евро-2024
Киев • УНН
Испанского полузащитника Родри признали лучшим игроком Евро-2024, а его соотечественника Ламина Ямала - лучшим молодым игроком.
По итогам финала чемпионата Европы награждены отличившиеся футболисты. Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком на чемпионате, другой испанский футболист Ламин Ямаль - лучшим молодым игроком, передает УНН.
Детали
28-летний Родри провел 6 матчей и забил 1 гол. Он выступает за английский "Манчестер Сити" с 2019 года.
Ямалю в субботу, 14 июля, исполнилось 17 лет. Он провел на турнире все семь матчей, забил 1 гол и отдал 4 передачи. Ямаль стал самым молодым автором гола в истории крупных турниров на национальном уровне (16 лет 362 дня).
Лучшими бомбардирами стали шесть футболистов, которые забили на Евро-2024 по три гола. Это голландец Коди Гакпо, англичанин Гарри Кейн, грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала, испанец Дани Ольмо и словак Иван Шранц.
Футболисты сборной Испании в финале Евро-2024 обыграли команду Англии со счетом 2:1. Испания выиграла чемпионат в четвертый раз и стала рекордсменом по этому показателю.
Испания стала чемпионом Европы по футболу14 июля 2024, 21:30 • 2655 просмотров