Испанский полузащитник Родри признан лучшим игроком Евро-2024

По итогам финала чемпионата Европы награждены отличившиеся футболисты. Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком на чемпионате, другой испанский футболист Ламин Ямаль - лучшим молодым игроком, передает УНН.

Детали

28-летний Родри провел 6 матчей и забил 1 гол. Он выступает за английский "Манчестер Сити" с 2019 года.

Ямалю в субботу, 14 июля, исполнилось 17 лет. Он провел на турнире все семь матчей, забил 1 гол и отдал 4 передачи. Ямаль стал самым молодым автором гола в истории крупных турниров на национальном уровне (16 лет 362 дня).

Лучшими бомбардирами стали шесть футболистов, которые забили на Евро-2024 по три гола. Это голландец Коди Гакпо, англичанин Гарри Кейн, грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала, испанец Дани Ольмо и словак Иван Шранц.

Футболисты сборной Испании в финале Евро-2024 обыграли команду Англии со счетом 2:1. Испания выиграла чемпионат в четвертый раз и стала рекордсменом по этому показателю.

Испания стала чемпионом Европы по футболу