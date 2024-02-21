Испанская авиакомпания Vueling ввела систему "fly by face": пассажирам предлагают вместо билетов предъявить лицо

В Испании авиакомпания Vueling ввела систему распознавания лиц, в качестве замены посадочных талонов для пассажиров. Система "fly by face" уже работает в пяти аэропортах Aena в Барселоне. Как это работает исследовали испанские ON ECONOMIA, передает УНН.

Детали

Система распознавания лиц от Vueling уже работает в аэропортах Барселоны, Мадрида, Пальма-де-Майорки, Менорки и Ибицы.

Кроме того, авиакомпания анонсировала в ближайшие недели установку аналогичного инструмента в аэропортах Тенерифе Северный и Гран-Канария.

Авиаперевозчик утверждает, что это внедрение позволит быстрее осуществлять посадку. Ведь благодаря новой системе пассажирам не нужно вынимать документы и показывать посадочный талон. Биометрический контроль после прохождения первой же проверки безопасности подтверждает личность каждого лица пассажира.

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В компании отметили, что эта система позволяет их пассажирам "пройти все путешествие", от проверки безопасности до самолета, без необходимости доставать и предъявлять свои документы или посадочный талон.

Новая технология не только ускоряет посадку на самолет, но и повышает безопасность с момента регистрации путешественника. Последнее можно сделать с помощью онлайн-регистрации, или на стойках аэропорта до момента вылета.

Клиенты должны зарегистрироваться только один раз, и для следующих рейсов они могут активировать свою учетную запись после завершения регистрации. Впрочем, как и в других системах контроля идентификации, информация имеет срок действия, и ее придется время от времени все же обновлять.

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Дополнительно

Система была внедрена после пилотного тестирования, начатого в сотрудничестве с Aena два года назад с пассажирами авиакомпании на маршруте Барселона-Малага.

Впрочем Vueling отмечают, что технологические новшества это всегда "дополнительная возможность" для путешественника, и отнюдь не обязанность.

Мы не собираемся заменять обычный цикл аэропорта, то есть каждый, кто хочет подойти к стойке и поговорить с помощником компании, сможет сделать это. - отметила Хавьер Альварес, ИТ-директор Vueling.

Менеджер отдела инноваций Vueling напомнила, что первоначальные опасения у пассажиров существовали с внедрением киосков регистрации, однако сейчас "большинство пассажиров пользуются ими", поскольку они избегают очереди у стойки.