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Іспанська авіакомпанія Vueling запровадила систему "fly by face": пасажирам пропонують замість квитків пред’явити обличчя

Іспанська авіакомпанія Vueling запровадила систему "fly by face": пасажирам пропонують замість квитків пред’явити обличчя

Київ • УНН

 • 31999 перегляди

Іспанська авіакомпанія Vueling запровадила систему розпізнавання облич під назвою "fly by face", яка дозволяє пасажирам сідати на літак, показуючи обличчя замість посадкового талону.

В Іспанії авіакомпанія Vueling запровадила систему розпізнавання облич, в якості заміни посадкових талонів для пасажирів. Система "fly by face" вже працює в п’яти аеропортах Aena у Барселоні. Як це працює дослідили іспанські ON ECONOMIA, передає УНН.

Деталі

Система розпізнавання облич від Vueling вже працює в аеропортах Барселони, Мадрида, Пальма-де-Майорки, Менорки та Ібіци.

Крім того, авіакомпанія анонсувала  у найближчі тижні встановлення аналогічного інструменту в аеропортах Тенеріфе Північний і Гран-Канарія.

Авіаперевізник стверджує, що це впровадження дозволить швидше здійснювати посадку. Адже завдяки новій системі пасажирам не потрібно виймати документи та показувати посадковий талон. Біометричний контроль після проходження першої ж перевірки безпеки підтверджує особистість кожної особи пасажира.

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В компанії зауважили, що ця система дозволяє їхнім пасажирам "пройти всю подорож", від перевірки безпеки до літака, без необхідності діставати та пред’являти свої документи чи посадковий талон.

Нова технологія не лише пришвидшує посадку на літак, а й підвищує безпеку з моменту реєстрації мандрівника. Останнє можна зробити за допомогою онлайн-реєстрації, або на стійках аеропорту до моменту вильоту.

Клієнти повинні зареєструватися лише один раз, і для наступних рейсів вони можуть активувати свій обліковий запис після завершення реєстрації. Втім, як і в інших системах контролю ідентифікації, інформація має термін дії, і її доведеться час від часу все ж таки оновлювати.

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Додатково

Система була впроваджена після пілотного тестування, розпочатого у співпраці з Aena два роки тому з пасажирами авіакомпанії на маршруті Барселона-Малага.

Втім Vueling відзначають, що технологічні новшества це завжди "додаткова можливість" для мандрівника, і аж ніяк не обов’язок.

Ми не збираємося замінювати звичайний цикл аеропорту, тобто кожен, хто хоче підійти до стійки та поговорити з помічником компанії, зможе зробити це. 

 – зауважила Хав’єр Альварес, ІТ-директор Vueling.

Менеджер відділу інновацій Vueling нагадала, що початкові побоювання у пасажирів існували з впровадженням кіосків реєстрації, однак нині "більшість пасажирів користуються ними", оскільки вони уникають черги біля стійки.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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