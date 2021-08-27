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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 4226 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121772 просмотра

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Испания завершила эвакуацию из Афганистана: страна перевезла более тысячи людей

Испания завершила эвакуацию из Афганистана: страна перевезла более тысячи людей

Киев  •  УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Последние эвакуированы из Афганистана сегодня прибудут на военную авиабазу Торрехон, которая недалеко от Мадрида. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

В пятницу утром из Кабула в Дубай прилетели два последних испанских военных самолета. Сегодня они прибудут на военную авиабазу Торрехон в Мадриде. В самолетах находится 81 испанец, четыре португальских солдата и 83 афганца, которые работали со странами НАТО. Сообщают, что эти два рейса завершают эвакуацию испанского персонала и афганских союзников с их семьями.

Во время своей спасательной миссии Испания эвакуировала 1898 афганцев, которые работали с западными странами, ООН и Европейским Союзом.

Напомним

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что при отсутствии главы государства он согласно конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны.

Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Вчера у здания аэропорта Кабула произошли взрывы, которые устроили террористы-смертники. В результате погибло не менее 60 человек.

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