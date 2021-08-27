Іспанія завершила евакуацію з Афганістану: країна перевезла понад тисячу людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Останні евакуйовані з Афганістану сьогодні прибудуть на військову авіабазу Торрехон, яка недалеко від Мадрида. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.
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У п’ятницю вранці із Кабула в Дубай прилетіли два останні іспанські військові літаки. Сьогодні вони прибудуть на військову авіабазу Торрехон у Мадриді. У літаках перебувають 81 іспанець, чотири португальські солдати і 83 афганця, які працювали з країнами НАТО. Повідомляють, що ці два рейси завершують евакуацію іспанського персоналу та афганських союзників з їхніми сім’ями.
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