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17 березня, 09:48 • 162536 перегляди

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17 березня, 09:17 • 179447 перегляди

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Іспанія завершила евакуацію з Афганістану: країна перевезла понад тисячу людей

Іспанія завершила евакуацію з Афганістану: країна перевезла понад тисячу людей

Київ • УНН

 • 10328 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Останні евакуйовані з Афганістану сьогодні прибудуть на військову авіабазу Торрехон, яка недалеко від Мадрида. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

У п’ятницю вранці із Кабула в Дубай прилетіли два останні іспанські військові літаки. Сьогодні вони прибудуть на військову авіабазу Торрехон у Мадриді. У літаках перебувають 81 іспанець, чотири португальські солдати і 83 афганця, які працювали з країнами НАТО. Повідомляють, що ці два рейси завершують евакуацію іспанського персоналу та афганських союзників з їхніми сім’ями.

Під час своєї рятувальної місії Іспанія евакуювала 1 898 афганців, які працювали із західними країнами, ООН та Європейським Союзом.

Нагадаємо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.

Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що за умови відсутності глави держави він за конституцією стає виконавцем обов’язків керівника країни.

Західні країни евакуюють з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.

Учора біля будівлі аеропорту Кабула сталися вибухи, які влаштували терористи-смертники. Унаслідок цього загинуло не менше ніж 60 осіб.

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