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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Испания продолжит программы лечения и реабилитации украинских военных - Елена Кондратюк

Испания продолжит программы лечения и реабилитации украинских военных - Елена Кондратюк

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 21:21  •  6322 просмотра

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Заместитель Председателя Верховной Рады Украины встретилась с Послом Испании, где обсудил дальнейшую поддержку Испании в лечении и реабилитации украинских военных, предоставление инженерного оборудования, а также готовность Испании помогать Украине в вопросах безопасности, гуманитарной помощи, гендерного равенства и возвращения депортированных украинских детей.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с Послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу. Во время этой встречи обсуждались ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, в частности, продолжение программ лечения и реабилитации украинских военных. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

В начале встречи Елена Кондратюк выразила благодарность Испании за всестороннюю поддержку и помощь военным Силам Украины.

Во время разговора относительно насущных потребностей Сил обороны, заместитель Председателя Верховной Рады выразила надежду на дальнейшую поддержку Испании в предоставлении инженерной техники.

Елена Кондратюк подчеркнула важность парламентской дипломатии и выразила благодарность за активную поддержку со стороны Парламента Испании.

Благодарны лично Председателю Конгресса Депутатов Испании Франсине Арменголь за присоединение к совместному письму глав парламентов стран G7, ЕС и государств-партнеров в адрес Спикера Палаты представителей США М. Джонсона. Цель обращения - разблокировать рассмотрение законопроекта HR 815 с пакетом военной помощи Украине на 60 млрд долл. США

 - заявила Елена Кондратюк.
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Посол Испании Рикардо Лопес-Аранда Хага подтвердил преданность дальнейшей поддержке Украины. Он отметил, что Испания будет активно помогать Украине в вопросах безопасности, гуманитарной помощи и гендерного равенства. Также отмечено, что Испания присоединится к инициативам по возвращению незаконно депортированных рф украинских детей на Родину.

Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности4 марта 2024, 19:59 • 136771 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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