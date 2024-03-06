Испания продолжит программы лечения и реабилитации украинских военных - Елена Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с Послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу. Во время этой встречи обсуждались ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, в частности, продолжение программ лечения и реабилитации украинских военных. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

В начале встречи Елена Кондратюк выразила благодарность Испании за всестороннюю поддержку и помощь военным Силам Украины.

Во время разговора относительно насущных потребностей Сил обороны, заместитель Председателя Верховной Рады выразила надежду на дальнейшую поддержку Испании в предоставлении инженерной техники.

Елена Кондратюк подчеркнула важность парламентской дипломатии и выразила благодарность за активную поддержку со стороны Парламента Испании.

Благодарны лично Председателю Конгресса Депутатов Испании Франсине Арменголь за присоединение к совместному письму глав парламентов стран G7, ЕС и государств-партнеров в адрес Спикера Палаты представителей США М. Джонсона. Цель обращения - разблокировать рассмотрение законопроекта HR 815 с пакетом военной помощи Украине на 60 млрд долл. США - заявила Елена Кондратюк.

Посол Испании Рикардо Лопес-Аранда Хага подтвердил преданность дальнейшей поддержке Украины. Он отметил, что Испания будет активно помогать Украине в вопросах безопасности, гуманитарной помощи и гендерного равенства. Также отмечено, что Испания присоединится к инициативам по возвращению незаконно депортированных рф украинских детей на Родину.

Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности