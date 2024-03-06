Іспанія продовжить програми лікування та реабілітації українських військових - Олена Кондратюк
Київ • УНН
Заступниця Голови Верховної Ради України зустрілася з Послом Іспанії, де обговорив подальшу підтримку Іспанії у лікуванні та реабілітації українських військових, надання інженерного обладнання, а також готовність Іспанії допомагати Україні у питаннях безпеки, гуманітарної допомоги, гендерної рівності та повернення депортованих українських дітей.
Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк зустрілася з Послом Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу. Під час цієї зустрічі обговорювалися ключові аспекти співпраці між двома країнами, зокрема, продовження програм лікування та реабілітації українських військових. Про це повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України, передає УНН.
На початку зустрічі Олена Кондратюк висловила подяку Іспанії за всебічну підтримку та допомогу військовим Силам України.
Під час розмови стосовно нагальних потреб Сил оборони, заступниця Голови Верховної Ради висловила сподівання на подальшу підтримку Іспанії у наданні інженерної техніки.
Олена Кондратюк підкреслила важливість парламентської дипломатії та висловила вдячність за активну підтримку з боку Парламенту Іспанії.
Вдячні особисто Голові Конгресу Депутатів Іспанії Франсіні Арменголь за приєднання до спільного листа голів парламентів країн G7, ЄС та держав-партнерів на адресу Спікера Палати представників США М. Джонсона. Мета звернення — розблокувати розгляд законопроєкту HR 815 із пакетом військової допомоги Україні на 60 млрд дол. США
Посол Іспанії Рікардо Лопес-Аранда Хага підтвердив відданість подальшій підтримці України. Він наголосив, що Іспанія буде активно допомагати Україні в питаннях безпеки, гуманітарної допомоги та гендерної рівності. Також зазначено, що Іспанія приєднається до ініціатив щодо повернення незаконно депортованих рф українських дітей на Батьківщину.
Україна та Іспанія розпочали переговори щодо безпекової угоди04.03.24, 21:59 • 137268 переглядiв