Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Испания вскоре может передать Вооруженным силам Украины еще 20 основных боевых танков Leopard 2A4. Об этом пишет УНН со ссылкой на Infodefensa.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение одобрил Межведомственный совет по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения Испании.

В то же время в издании говорят, что танки сейчас находятся на консервации, поэтому понадобится еще некоторое время для их ремонта, прежде чем они попадут в ВСУ.

Как и другие материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира в Севилье - отметили в издании.

Украина и Испания начали переговоры по соглашению по безопасности

Дополнение

Госсекретарь Испании по торговле Сиани Мендес отметила, что вооружения, которые экспортируются Испанией, являются "необходимыми, приоритетным и важнейшими" для Украины в борьбе с россией.

Комментируя риски, связанные с попаданием на черный рынок оборудования, предназначенного для Украины, она заверила, что Киев обязательно использует технику для защиты собственной национальной безопасности.

Напомним

Зимой руководительница испанского оборонного ведомства Маргарита Роблес заявила, что Испания передаст Украине партию бронированных гусеничных машин M113 и электрогенераторы.