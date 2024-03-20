SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ
Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины
В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена
В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой
"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву
Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев
Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел
На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек
Популярные
Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"
На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ
Публикации
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ
Испания может вскоре передать Вооруженным силам Украины еще 20 основных боевых танков Leopard 2A4, но поскольку машины находят на консервации для их предварительного ремонта требуется время.
Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины
Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Entrepreneur Summit - самую большую и полезную конференцию для малого и среднего бизнеса Украины!.
В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена
По данным украинских правозащитников, почти 30 000 человек, включая детей, гражданских лиц и военнопленных, считаются пропавшими без вести или незаконно лишенными свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины.
В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой
В Facebook, Instagram и Messenger произошел сбой в работе, пользователи сообщали о проблемах с приложением, веб-сайтом и входом, согласно данным Downdetector.
"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву
Подконтрольный россии суд в Крыму оштрафовал правозащитницу Лутфию Зудиеву на 2 500 рублей за якобы нарушение российского законодательства об "иностранных агентах", поскольку она не указала такой статус в своих личных сообщениях в Facebook.
Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина
73-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в результате российского обстрела села Казацкое в Херсонской области.
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Boeing переживает кризис на фоне проблем с безопасностью и рассматривает возможность продажи активов.
Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев
Игорь Табурец, председатель Черкасской областной военной администрации, опроверг фейк российской пропаганды о том, что польские, немецкие и французские солдаты дислоцируются в школах и детских садах Черкасс.
Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел
Украина планирует переименовать 5 городов и 104 села в рамках деколонизации, в том числе переименовать Червоноград на Шептицкий, Павлоград на Матвеев и Бровары на Бровары.
На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек
В Полтавской области количество случаев заболевания ветряной оспой за последнюю неделю выросло почти в десять раз: 188 человек заболели, из них 10 взрослых, остальные - дети.