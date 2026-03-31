Исчезновение академика Николая Колбуна в Буче - приятельница подозревается в краже 18 млн гривен
Киев • УНН
Приятельница ученого из Бучи вместе с сообщниками пыталась захватить его имущество по фиктивным документам. Правоохранители уже объявили группе о подозрении.
Правоохранители подозревают в присвоении имущества стоимостью более 18 млн гривен приятельницу известного украинского ученого в сфере биоинженерии, академика Украинской и Европейской академий наук. Сам ученый жил в Буче Киевской области - в марте 2022 года, во время российской оккупации, 77-летний ученый внезапно исчез. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Следствие установило, что к преступной схеме по завладению имуществом была привлечена его приятельница, которая помогала по хозяйству пропавшему. Она действовала в сговоре со сожителем и знакомым - уроженцем чеченской республики рф, а также другими лицами.
После исчезновения ученого участники организовали подделку завещания: путем внесения ложных данных в Наследственный реестр настоящий документ заменили на фиктивный - в пользу женщины. Само завещание изготовили отдельно и подписали от имени Колбуна. В дальнейшем они инициировали в суде процедуру признания его умершим, чтобы получить доступ к наследству
В рамках расследования допрошено более 30 свидетелей, изъяты документы и техника, проведено 16 обысков в разных областях Украины.
Женщине и ее сожителю сообщено о подозрении, их сообщнику (гражданину рф) - заочно. Им инкриминируют несанкционированные действия с информацией, подделку документов и покушение на мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц
Украинский суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
В то же время устанавливаются другие причастные и возможные дополнительные эпизоды.
Отдельно проверяются обстоятельства исчезновения академика. Неподалеку от места, где был найден его телефон, обнаружены человеческие останки. Прокуратура инициировала проведение ДНК-экспертизы
