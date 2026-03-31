Зникнення академіка Миколи Колбуна у Бучі - приятелька підозрюється у крадіжці 18 млн гривень

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці підозрюють у привласненні майна вартістю понад 18 млн гривень приятельку відомого українського вченого у сфері біоінженерії, академіка Української та Європейської академій наук. Сам учений жив у Бучі Київської області - у березні 2022 року, під час російської окупації, 77-річний науковець раптово зник. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що до злочинної схеми з заволодіння майном була залучена його приятелька, яка допомагала по господарству зниклому. Вона діяла у змові зі співмешканцем та знайомим - уродженцем чеченської республіки рф, а також іншими особами.

Після зникнення науковця учасники організували підробку заповіту: через внесення неправдивих даних до Спадкового реєстру справжній документ замінили на фіктивний - на користь жінки. Сам заповіт виготовили окремо та підписали від імені Колбуна. Надалі вони ініціювали в суді процедуру визнання його померлим, щоб отримати доступ до спадщини - заявили в прокуратурі.

У межах розслідування допитано понад 30 свідків, вилучено документи та техніку, проведено 16 обшуків у різних областях України.

Жінці та її співмешканцю повідомлено про підозру, їхньому спільнику (громадянину рф) - заочно. Їм інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, підроблення документів та замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб - додали в Офісі Генерального прокурора.

Український суд обрав підозрюваним запобіжні заходи тримання під вартою з альтернативою застави.

Водночас встановлюються інші причетні та можливі додаткові епізоди.

Окремо перевіряються обставини зникнення академіка. Неподалік місця, де було знайдено його телефон, виявлено людські рештки. Прокуратура ініціювала проведення ДНК-експертизи - йдеться в дописі.

Чотири роки після деокупації Бучі - розкрито 124 найзухваліші злочини, у російсько-окупаційних військах встановили 97 підозрюваних