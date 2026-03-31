Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.8м/с
58%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo06:33 • 23785 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 27322 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 25190 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 26033 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 42029 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото

Зникнення академіка Миколи Колбуна у Бучі - приятелька підозрюється у крадіжці 18 млн гривень

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Приятелька вченого з Бучі разом зі спільниками намагалася захопити його майно за фіктивними документами. Правоохоронці вже оголосили групі про підозру.

Зникнення академіка Миколи Колбуна у Бучі - приятелька підозрюється у крадіжці 18 млн гривень
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці підозрюють у привласненні майна вартістю понад 18 млн гривень приятельку відомого українського вченого у сфері біоінженерії, академіка Української та Європейської академій наук. Сам учений жив у Бучі Київської області - у березні 2022 року, під час російської окупації, 77-річний науковець раптово зник. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Слідство встановило, що до злочинної схеми з заволодіння майном була залучена його приятелька, яка допомагала по господарству зниклому. Вона діяла у змові зі співмешканцем та знайомим - уродженцем чеченської республіки рф, а також іншими особами.

Після зникнення науковця учасники організували підробку заповіту: через внесення неправдивих даних до Спадкового реєстру справжній документ замінили на фіктивний - на користь жінки. Сам заповіт виготовили окремо та підписали від імені Колбуна. Надалі вони ініціювали в суді процедуру визнання його померлим, щоб отримати доступ до спадщини

- заявили в прокуратурі.

У межах розслідування допитано понад 30 свідків, вилучено документи та техніку, проведено 16 обшуків у різних областях України.

Жінці та її співмешканцю повідомлено про підозру, їхньому спільнику (громадянину рф) - заочно. Їм інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, підроблення документів та замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб

- додали в Офісі Генерального прокурора.

Український суд обрав підозрюваним запобіжні заходи тримання під вартою з альтернативою застави.

Водночас встановлюються інші причетні та можливі додаткові епізоди.

Окремо перевіряються обставини зникнення академіка. Неподалік місця, де було знайдено його телефон, виявлено людські рештки. Прокуратура ініціювала проведення ДНК-експертизи

- йдеться в дописі.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Нерухомість
Техніка
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна