Ирландия постепенно отменяет выплаты за жилье для украинских беженцев
Киев • УНН
Правительство Ирландии уменьшит компенсации за размещение беженцев с 600 до 400 евро. Программу ARP планируют полностью закрыть в течение следующих трех лет.
Правительство Ирландии планирует постепенно прекратить ежемесячные выплаты по программе размещения украинских беженцев. Соответствующие изменения предусматривают поэтапное сворачивание схемы до 2027 года. Об этом сообщает Irish Times, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о программе ARP, которая предусматривает компенсации для тех, кто предоставляет жилье украинцам. Выплату планируют уменьшить с 600 до 400 евро в месяц.
По словам государственного министра Колма Брофи, схема будет продлена еще на год, но "время для нее подходит к концу".
Причины решения
Программа была введена в 2022 году после начала полномасштабной войны. Она охватила более 42 тысяч человек и обходится государству примерно в 14,5 миллиона евро ежемесячно.
Правительство считает, что выплаты влияют на рынок аренды, создавая стимул выводить жилье из частного сектора.
Также власти планируют постепенно отказаться от размещения украинцев в отелях, чтобы вернуть эти объекты туристическому сектору. Сейчас в государственном жилье находятся около 19 тысяч граждан Украины, что значительно меньше, чем пиковые показатели в 2023 году.
