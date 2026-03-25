Ірландія поступово скасовує виплати за житло для українських біженців

Київ • УНН

 • 3660 перегляди

Уряд Ірландії зменшить компенсації за розміщення біженців з 600 до 400 євро. Програму ARP планують повністю закрити протягом наступних трьох років.

Фото: Alan Betson

Уряд Ірландії планує поступово припинити щомісячні виплати за програмою розміщення українських біженців. Відповідні зміни передбачають поетапне згортання схеми до 2027 року. Про це повідомляє Іrish Times, пише УНН.

Деталі

Йдеться про програму ARP, яка передбачає компенсації для тих, хто надає житло українцям. Виплату планують зменшити з 600 до 400 євро на місяць.

За словами державного міністра Колма Брофі, схема буде продовжена ще на рік, але "час для неї добігає кінця".

Причини рішення

Програму запровадили у 2022 році після початку повномасштабної війни. Вона охопила понад 42 тисячі осіб і коштує державі близько 14,5 мільйона євро щомісяця.

Уряд вважає, що виплати впливають на ринок оренди, створюючи стимул виводити житло з приватного сектору.

Також влада планує поступово відмовитися від розміщення українців у готелях, щоб повернути ці об’єкти туристичному сектору. Наразі в державному житлі перебувають близько 19 тисяч громадян України, що значно менше, ніж пікові показники у 2023 році.

