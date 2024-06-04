Иранские беспилотники были замечены в нескольких регионах Украины

Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

Спасатели в Киеве потушили два пожара, спасли двух человек из многоэтажки и госпитализировали одного пострадавшего, обнаруженного во время пожара в квартире на 8-м этаже.