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Іранські безпілотники були помічені в кількох регіонах України

Іранські безпілотники були помічені в кількох регіонах України

Київ • УНН

 • 29977 перегляди

У кількох регіонах України були виявлені групи безпілотників іранського виробництва "Шахед", які прямували до різних цілей.

Зафіксовано групи "Шахедів" у кількох областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

"Шахеди" з Херсонщини - на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.
Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини прямують у тому ж напрямку.
Кілька груп "Шахедів" на Полтавщині рухаються на південний захід.
Кілька груп "Шахедів" вздовж кордону Харківської і Сумської області рухаються на Полтавщину.
Нова група "Шахедів" з Бєлгородської області рф - курсом на Сумщину

- Повітряні Сили Збройних Сил України.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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