Іранські безпілотники були помічені в кількох регіонах України

Зафіксовано групи "Шахедів" у кількох областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

"Шахеди" з Херсонщини - на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.

Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини прямують у тому ж напрямку.

Кілька груп "Шахедів" на Полтавщині рухаються на південний захід.

Кілька груп "Шахедів" вздовж кордону Харківської і Сумської області рухаються на Полтавщину.

Нова група "Шахедів" з Бєлгородської області рф - курсом на Сумщину