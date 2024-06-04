Іранські безпілотники були помічені в кількох регіонах України
Київ • УНН
У кількох регіонах України були виявлені групи безпілотників іранського виробництва "Шахед", які прямували до різних цілей.
Зафіксовано групи "Шахедів" у кількох областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
"Шахеди" з Херсонщини - на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.
Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини прямують у тому ж напрямку.
Кілька груп "Шахедів" на Полтавщині рухаються на південний захід.
Кілька груп "Шахедів" вздовж кордону Харківської і Сумської області рухаються на Полтавщину.
Нова група "Шахедів" з Бєлгородської області рф - курсом на Сумщину