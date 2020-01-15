Иран уверяет, что до 19 января будут идентифицированы тела всех погибших украинцев - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Иранская сторона уверяет, что вопрос об идентификации тел всех погибших украинцев в результате авиакатастрофы в Иране будет решен до 19 января. Об этом заявил во время заседания комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, государственный эксперт службы по вопросам государственной и общественной безопасности Аппарата СНБО Олег Корниенко, передает корреспондент УНН.
"Я могу проинформировать: идентификация продолжается и сейчас не все граждане Украины идентифицированы. Иранская сторона уверяет, что до 19 (января - ред.) Это все будет решено", - отметил Корниенко.
Напомним, по информации Офиса Президента, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.