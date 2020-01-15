Авіакатастрофа в Ірані: тіла загиблих українців планують доправити у Київ 19 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з родичами загиблих, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Глава держави проінформував, що поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше.
“Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями”, — зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тис. грн. Крім того, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.
Також Президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.