Уряд протягом тижня виплатить по 200 тис. грн родинам загиблих у рейсі PS752 українців - Гончарук

ukru
06:24 • 714 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 105790 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 159395 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 257564 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 258709 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254338 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235799 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203849 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186030 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146229 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
57 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 25850 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 25926 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 51607 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 29724 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 28706 перегляди
Публікації
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 714 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 7611 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 29674 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 257564 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 258709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 85200 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 34180 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141823 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155017 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114310 перегляди
Актуальне
Уряд протягом тижня виплатить по 200 тис. грн родинам загиблих у рейсі PS752 українців - Гончарук

Уряд протягом тижня виплатить по 200 тис. грн родинам загиблих у рейсі PS752 українців - Гончарук

Київ • УНН

 • 12450 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів протягом тижня виплатить родинам загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.

"Держава надасть всебічну підтримку, зокрема юридичну та фінансову, рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Уряд протягом тижня виплатить родинам загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги. Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання родинами всіх страхових виплат", - повідомив Гончарук.

З його слів, в уряді проконтролюють належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. "Для кожної родини загиблого українця передбачено виплати в розмірі 250 тисяч СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно 345 000 дол.", - додав очільник уряду.

"Також Україна наполягає на компенсаціях від уряду Ірану через усі дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції", - вказав він.

Літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.27
Bitcoin
$84,457.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,035.60
Ethereum
$1,974.28