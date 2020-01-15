Уряд протягом тижня виплатить по 200 тис. грн родинам загиблих у рейсі PS752 українців - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів протягом тижня виплатить родинам загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Держава надасть всебічну підтримку, зокрема юридичну та фінансову, рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Уряд протягом тижня виплатить родинам загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги. Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання родинами всіх страхових виплат", - повідомив Гончарук.
З його слів, в уряді проконтролюють належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. "Для кожної родини загиблого українця передбачено виплати в розмірі 250 тисяч СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно 345 000 дол.", - додав очільник уряду.
"Також Україна наполягає на компенсаціях від уряду Ірану через усі дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції", - вказав він.
Літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.