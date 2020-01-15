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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109438 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 110191 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121310 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102973 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106755 просмотра

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Авиакатастрофа в Иране: тела погибших украинцев планируют доставить в Киев 19 января

Авиакатастрофа в Иране: тела погибших украинцев планируют доставить в Киев 19 января

Киев  •  УНН

 • 20136 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время встречи с родственниками погибших, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также Президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

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