Іран запевняє, що до 19 січня будуть ідентифіковані тіла всіх загиблих українців - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Іранська сторона запевняє, що питання про ідентифікацію тіл всіх загиблих українців в результаті авіакатастрофи в Ірані буде вирішено до 19 січня. Про це заявив, під час засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, державний експерт служби з питань державної та громадської безпеки Апарату РНБО Олег Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Я можу проінформувати: ідентифікація продовжується і наразі не всі громадяни України ідентифіковані. Іранська сторона запевняє, що до 19 (січня – ред.) це все буде вирішено", - зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих - всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.