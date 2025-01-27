Иран закупил истребители Су-35 российского производства - командующий из КСИР
Киев • УНН
Высокопоставленный командующий КСИР подтвердил приобретение Ираном истребителей Су-35 у России. Количество приобретенных самолетов и сроки поставки не разглашаются.
Иран закупил истребители Су-35 российского производства, заявил в понедельник высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции на фоне опасений Запада по поводу роста военного сотрудничества Тегерана и москвы, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Это первый случай, когда иранский чиновник подтвердил закупку самолетов Су-35. Однако Али Шадмани, которого цитирует Student News Network, не уточнил, сколько самолетов было закуплено и были ли они уже поставлены в Иран.
"Каждый раз, когда это необходимо, мы осуществляем военные закупки для укрепления наших воздушных, сухопутных и военно-морских сил... Производство военной техники также ускорилось", - сказал заместитель координатора Центрального штаба Хатам аль-Анбия (штаб объединенного боевого командования Вооруженных сил Ирана, подчиненный непосредственно Генеральному штабу).
"Если враг будет действовать бессмысленно, он почувствует горький вкус удара наших ракет, и ни один из его интересов на оккупированных территориях не останется в безопасности", - предупредил Шадмани, как отмечает издание, "имея в виду главного соперника Ирана в регионе Израиль".
В ноябре 2023 года иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что Тегеран завершил договоренности по покупке российских истребителей.
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Ранее в этом месяце Иран и россия подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство, в котором не упоминались поставки оружия, но говорилось, что обе стороны будут развивать свое "военно-техническое сотрудничество".
Военно-воздушные силы Ирана имеют лишь несколько десятков ударных самолетов, включая российские самолеты, а также устаревшие американские модели, приобретенные до Исламской революции 1979 года.