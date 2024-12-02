рф могла передать Ирану первые истребители Су-35: о каком количестве идет речь

ВВС Ирана получили первые два Су-35 на закрытой церемонии 18 ноября . Самолеты перевезли в Тегеран на самолетах Воздушно-космических сил россии. Об этом пишет издание Flug Revue, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Военно-воздушные силы Ирана получили свои первые два самолета Су-35се 18 ноября во время закрытой церемонии на комсомольско-Амурском авиационном заводе. Многоцелевые истребители разобрали и перевезли в аэропорт Мехрабад в столице Ирана Тегеране на самолете Ан-124-100 Воздушно-космических сил россии.

Оттуда самолеты будут доставлены на 3-ю базу тактических ВВС в районе города Хамадан для повторной сборки.

Первоначально ВВС Ирана хотели заменить Су-35се только Grumman F-14A Tomcat в Исфахане, но заказ на Су-35 СЕ был увеличен с 25 до 50 самолетов. По сообщениям, это позволит ВВС вывести из строя несколько устаревших F-4E Phantom II, которые в настоящее время находятся на вооружении 31-го тактического истребительного крыла в Хамадане.

Ранее сообщалось, что, по данным WSJ, Иран поставил россии баллистические ракеты малой дальности. Институт изучения войны считает, что это обмен на истребители Су-35, хотя Белый дом пока не подтверждает факт поставок.