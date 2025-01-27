Іран закупив винищувачі Су-35 російського виробництва - командувач з КВІР

Іран закупив винищувачі Су-35 російського виробництва, заявив у понеділок високопоставлений командувач Корпусом вартових ісламської революції на тлі побоювань Заходу з приводу зростання військової співпраці Тегерана і москви, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Це перший випадок, коли іранський урядовець підтвердив закупівлю літаків Су-35. Однак Алі Шадмані, якого цитує Student News Network, не уточнив, скільки літаків було закуплено і чи вони вже були поставлені до Ірану.

"Кожного разу, коли це необхідно, ми здійснюємо військові закупівлі для зміцнення наших повітряних, сухопутних та військово-морських сил... Виробництво військової техніки також прискорилося", - сказав заступник координатора Центрального штабу Хатам аль-Анбія (штаб об’єднаного бойового командування Збройних сил Ірану, підпорядкований безпосередньо Генеральному штабу).

"Якщо ворог діятиме безглуздо, він відчує гіркий смак удару наших ракет, і жоден із його інтересів на окупованих територіях не залишиться в безпеці", - попередив Шадмані, як зазначає видання, "маючи на увазі головного суперника Ірану в регіоні Ізраїль".

У листопаді 2023 року іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Тегеран завершив домовленості щодо купівлі російських винищувачів.

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Раніше цього місяця Іран і росія підписали всеосяжне стратегічне партнерство, у якому не згадувалося постачання зброї, але говорилося, що обидві сторони розвиватимуть свою "військово-технічну співпрацю".

Військово-повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські літаки, а також застарілі американські моделі, придбані до Ісламської революції 1979 року.