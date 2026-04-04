Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ

Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 23992 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 32491 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 29252 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 60132 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 29516 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 49814 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
3 апреля, 14:25 • 39874 просмотра
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
3 апреля, 11:36 • 61487 просмотра
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрениеPhoto
3 апреля, 11:30 • 50173 просмотра
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
"Украинцам место только у себя дома": боты атаковали страницу посольства Украины в Польше4 апреля, 12:30 • 5898 просмотра
Более 30 университетов Ирана подверглись прямым атакам США и Израиля - СМИ4 апреля, 13:01 • 5630 просмотра
Иранский беспилотник атаковал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе4 апреля, 13:57 • 7230 просмотра
В Украине расширили возможности бронирования священнослужителей4 апреля, 15:12 • 4738 просмотра
Вопиющие нарушения прав человека в Ужгородском ТЦК: в ОК "Запад" создали спецкомиссию для проверки фактов4 апреля, 16:12 • 15115 просмотра
публикации
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 32493 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 60135 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 49817 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 54917 просмотра
Налогообложение лизинга: почему БЭБ преследует авиакомпании за международные контракты3 апреля, 12:35 • 57760 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Стамбул
Реклама
УНН Lite
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 22917 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 26349 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 38949 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 53980 просмотра
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигерояVideo1 апреля, 14:33 • 50240 просмотра
Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ

Киев • УНН

 • 4032 просмотра

Иранские военные быстро ремонтируют поврежденные бункеры и сохраняют мобильные пусковые установки. Разведка США сомневается в уничтожении ракетного потенциала.

Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ

Иран быстро восстанавливает подземные ракетные объекты после атак США и Израиля. Это ставит под сомнение эффективность уничтожения его ракетного потенциала. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Согласно сообщениям американской разведки, иранские оперативники раскапывали подземные ракетные бункеры и шахты, пораженные американскими и израильскими бомбами, и возвращали их в работу через несколько часов после атаки. Иран также сохранил значительное количество своих ракет и мобильных пусковых установок 

– пишет издание.

Издание отмечает, что "это позволяет стране и в дальнейшем использовать баллистические ракеты для атак по Израилю и другим государствам региона. В то же время, по предварительным данным, американские службы не могут с высокой точностью оценить, сколько именно пусковых установок осталось у Ирана".

На этой неделе Пентагон и Белый дом заявили о значительном прогрессе в борьбе с Ираном. На брифинге на этой неделе Пентагон сообщил, что за пять недель войны он нанес удары по 11 000 целям в Иране. Но американские разведывательные службы ставят под сомнение то, насколько близки Соединенные Штаты к уничтожению ракетного потенциала Ирана, что является ключевой целью в войне 

– говорится в материале.

Впрочем, министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул снижение интенсивности атак со стороны Ирана.

Да, они все равно выпустят несколько ракет, но мы их собьем 

– сказал Хегсет.

А также добавил: "Отметим, что за последние 24 часа Иран выпустил наименьшее количество вражеских ракет и беспилотников. Они уйдут под землю, но мы их найдем".

По словам министра и представителей Белого дома, с начала войны уровень запусков ракет и беспилотников Ираном резко упал.

Напомним

Тегеран отказался от краткосрочного перемирия и встречи с представителями США. Страна настаивает исключительно на полном прекращении войны.

Алла Киосак

