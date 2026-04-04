Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ
Иранские военные быстро ремонтируют поврежденные бункеры и сохраняют мобильные пусковые установки. Разведка США сомневается в уничтожении ракетного потенциала.
Иран быстро восстанавливает подземные ракетные объекты после атак США и Израиля. Это ставит под сомнение эффективность уничтожения его ракетного потенциала. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Согласно сообщениям американской разведки, иранские оперативники раскапывали подземные ракетные бункеры и шахты, пораженные американскими и израильскими бомбами, и возвращали их в работу через несколько часов после атаки. Иран также сохранил значительное количество своих ракет и мобильных пусковых установок
Издание отмечает, что "это позволяет стране и в дальнейшем использовать баллистические ракеты для атак по Израилю и другим государствам региона. В то же время, по предварительным данным, американские службы не могут с высокой точностью оценить, сколько именно пусковых установок осталось у Ирана".
На этой неделе Пентагон и Белый дом заявили о значительном прогрессе в борьбе с Ираном. На брифинге на этой неделе Пентагон сообщил, что за пять недель войны он нанес удары по 11 000 целям в Иране. Но американские разведывательные службы ставят под сомнение то, насколько близки Соединенные Штаты к уничтожению ракетного потенциала Ирана, что является ключевой целью в войне
Впрочем, министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул снижение интенсивности атак со стороны Ирана.
Да, они все равно выпустят несколько ракет, но мы их собьем
А также добавил: "Отметим, что за последние 24 часа Иран выпустил наименьшее количество вражеских ракет и беспилотников. Они уйдут под землю, но мы их найдем".
По словам министра и представителей Белого дома, с начала войны уровень запусков ракет и беспилотников Ираном резко упал.
Напомним
Тегеран отказался от краткосрочного перемирия и встречи с представителями США. Страна настаивает исключительно на полном прекращении войны.