Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ

Иран быстро восстанавливает подземные ракетные объекты после атак США и Израиля. Это ставит под сомнение эффективность уничтожения его ракетного потенциала. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Согласно сообщениям американской разведки, иранские оперативники раскапывали подземные ракетные бункеры и шахты, пораженные американскими и израильскими бомбами, и возвращали их в работу через несколько часов после атаки. Иран также сохранил значительное количество своих ракет и мобильных пусковых установок

Издание отмечает, что "это позволяет стране и в дальнейшем использовать баллистические ракеты для атак по Израилю и другим государствам региона. В то же время, по предварительным данным, американские службы не могут с высокой точностью оценить, сколько именно пусковых установок осталось у Ирана".

На этой неделе Пентагон и Белый дом заявили о значительном прогрессе в борьбе с Ираном. На брифинге на этой неделе Пентагон сообщил, что за пять недель войны он нанес удары по 11 000 целям в Иране. Но американские разведывательные службы ставят под сомнение то, насколько близки Соединенные Штаты к уничтожению ракетного потенциала Ирана, что является ключевой целью в войне