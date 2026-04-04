$43.8150.46
ukenru
Ексклюзив
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
5.4м/с
53%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальне
Техніка
The New York Times
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
MIM-104 Patriot

Іран відновлює підземні ракетні шахти за кілька годин після атак - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10537 перегляди

Іранські військові швидко ремонтують уражені бункери та зберігають мобільні пускові установки. Розвідка США сумнівається у знищенні ракетного потенціалу.

Іран швидко відновлює підземні ракетні об’єкти після атак США та Ізраїлю. Це ставить під сумнів ефективність знищення його ракетного потенціалу. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Згідно з повідомленнями американської розвідки, іранські оперативники розкопували підземні ракетні бункери та шахти, уражені американськими та ізраїльськими бомбами, та повертали їх до роботи через кілька годин після атаки. Іран також зберіг значну кількість своїх ракет та мобільних пускових установок 

– пише видання.

Видання зауважує, що "це дозволяє країні й надалі використовувати балістичні ракети для атак по Ізраїлю та інших державах регіону. Водночас, за попередніми даними, американські служби не можуть із високою точністю оцінити, скільки саме пускових установок залишилося в Ірану".

Цього тижня Пентагон і Білий дім заявили про значний прогрес у боротьбі з Іраном. На брифінгу цього тижня Пентагон повідомив, що за п'ять тижнів війни він завдав ударів по 11 000 цілях в Ірані. Але американські розвідувальні служби ставлять під сумнів те, наскільки близькі Сполучені Штати до знищення ракетного потенціалу Ірану, що є ключовою метою у війні 

– йдеться у матеріалі.

Втім міністр оборони США Піт Гегсет підкреслив зниження інтенсивності атак з боку Ірану.

Так, вони все одно випустять кілька ракет, але ми їх зіб'ємо 

– сказав Гегсет.

А також додав: "Зазначимо, що за останні 24 години Іран випустив найменшу кількість ворожих ракет і безпілотників. Вони підуть під землю, але ми їх знайдемо".

За словами міністра та представників Білого дому, з початку війни рівень запусків ракет та безпілотників Іраном різко впав.

Нагадаємо

Тегеран відмовився від короткострокового перемир'я та зустрічі з представниками США. Країна наполягає виключно на повному припиненні війни.

Алла Кіосак

Світ
Ізраїль
The New York Times
Пентагон
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Іран