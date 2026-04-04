Иран снова сообщил о попадании снаряда вблизи АЭС в Бушере - МАГАТЭ

Иран сообщил об атаке на территорию вблизи иранской атомной электростанции в Бушере, сообщили в МАГАТЭ, указав на отсутствие сообщений о повышении уровня радиации, пишет УНН.

Детали

"Иран сообщил МАГАТЭ, что сегодня утром снаряд попал вблизи территории АЭС в Бушере, четвертый подобный инцидент за последние недели. Иран также сообщил МАГАТЭ, что один из сотрудников службы физической защиты объекта погиб от осколка снаряда, а здание на объекте пострадало от ударных волн и осколков. О повышении уровня радиации не сообщалось", - сообщили в МАГАТЭ в субботу в X.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как отмечается, "выражает глубокую обеспокоенность по поводу сообщенного инцидента и заявляет, что объекты АЭС или прилегающие районы никогда не должны подвергаться атакам, отмечая, что вспомогательные здания на объекте могут содержать жизненно важное оборудование безопасности".

"Повторяя призыв к максимальной военной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии, генеральный директор Гросси вновь подчеркивает первостепенную важность соблюдения 7 столпов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта", - указали в МАГАТЭ.

Иранские власти ранее сообщали, что в этом месяце снаряды несколько раз попадали в район вокруг атомной электростанции в Бушере.

Иран заявил о попадании снаряда в район АЭС в Бушере