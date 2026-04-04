Іран знову повідомив про влучання снаряда поблизу АЕС у Бушері - МАГАТЕ
Київ • УНН
Снаряд влучив біля іранської АЕС, пошкодивши будівлю та вбивши охоронця. МАГАТЕ не зафіксувало підвищення радіації, але Гроссі висловив стурбованість.
Іран повідомив про атаку на територію поблизу іранської атомної електростанції у Бушері, повідомили у МАГАТЕ, вказавши на відсутність повідомлень про підвищення рівня радіації, пише УНН.
Деталі
"Іран повідомив МАГАТЕ, що сьогодні вранці снаряд влучив поблизу території АЕС у Бушері, четвертий подібний інцидент за останні тижні. Іран також повідомив МАГАТЕ, що один зі співробітників служби фізичного захисту об'єкта загинув від осколка снаряда, а будівля на об'єкті постраждала від ударних хвиль та осколків. Про підвищення рівня радіації не повідомлялося", - повідомили у МАГАТЕ у суботу у X.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, як зазначається, "висловлює глибоку стурбованість з приводу повідомленого інциденту та заявляє, що об'єкти АЕС або прилеглі райони ніколи не повинні піддаватися атакам, зазначаючи, що допоміжні будівлі на об'єкті можуть містити життєво важливе обладнання безпеки".
"Повторюючи заклик до максимальної військової стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії, генеральний директор Гроссі знову наголошує на першочерговій важливості дотримання 7 стовпів забезпечення ядерної безпеки під час конфлікту", - вказали у МАГАТЕ.
Іранська влада раніше повідомляла, що цього місяця снаряди кілька разів влучали в район навколо атомної електростанції в Бушері.
