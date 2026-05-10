Иран передал США ответ на последнее предложение по прекращению войны

Иран официально передал свой ответ на последнее предложение США по прекращению боевых действий против страны. Документ был передан через пакистанских посредников. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

По информации собеседника агентства IRNA, нынешний этап переговоров между сторонами сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий в регионе.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана заявлял, что Тегеран передаст свою позицию по американским предложениям после завершения внутренних консультаций и окончательного рассмотрения.

Переговоры проходят при посредничестве Пакистана

8 апреля Пакистан выступил посредником в переговорах между Ираном и США, результатом которых стало заключение соглашения о прекращении огня. Оно остановило почти 40 дней боевых действий, которые в Тегеране называют совместной агрессией США и Израиля против Исламской Республики.

Дальнейшие переговоры в Исламабаде состоялись через несколько дней после достижения перемирия, однако стороны не смогли достичь прорыва.

