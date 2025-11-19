$42.090.03
Иран готов возобновить ядерные переговоры с США, но не будет менять своих условий – CNN

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе, но настаивает на сохранении своих предыдущих условий. Советник Верховного лидера Камаль Харрази отметил, что обсуждения должны основываться на равноправии и взаимном уважении, а повестка дня будет подготовлена заранее.

Иран готов возобновить ядерные переговоры с США, но не будет менять своих условий – CNN
Фото: CBS News

Иран заявил о готовности возобновить переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе, однако настаивает на соблюдении своих предыдущих условий и принципа равноправия, сообщил советник Верховного лидера страны Камаль Харрази CNN, пишет УНН.

Подробности

Они должны сделать первый шаг, чтобы показать, что они готовы сотрудничать с нами на тех условиях, которые мы выдвигаем… это должно основываться на равноправии и взаимном уважении 

– отметил Харрази.

Он добавил: "Повестка дня будет подготовлена заранее, чтобы обеспечить четкость сути и процесса обсуждений". 

Иран наращивает производство ракет на фоне возможной новой войны с Израилем11.11.25, 15:29 • 3251 просмотр

Харрази подчеркнул, что условия Тегерана не изменились с момента июньских ударов США и Израиля по иранским объектам, и обогащение урана будет продолжаться для энергетических и медицинских нужд. Программа баллистических ракет также не будет обсуждаться: "Мы будем обсуждать с Соединенными Штатами только ядерный вопрос".

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что Иран "очень" сигнализирует о заинтересованности в сделке. 

Иранские ученые тайно посещали РФ в 2024 году в поисках технологий для создания ядерного оружия – FT19.11.25, 15:38 • 1746 просмотров

Они очень хотели бы заключить с нами сделку, и они звонят нам, и мы, вероятно, в конечном итоге это сделаем, это Иран 

– заявил Трамп.

Переговоры между США и Ираном в июне были сорваны после ударов израильских и американских сил по иранским ядерным объектам. Тогда Вашингтон требовал полного прекращения обогащения урана, а Тегеран настаивал на его продолжении для гражданских целей, избегая производства ядерного оружия.

Иран прекратил обогащение урана на всех объектах после атак Израиля и США - глава МИД16.11.25, 22:09 • 7368 просмотров

Степан Гафтко

