Иран готов возобновить ядерные переговоры с США, но не будет менять своих условий – CNN
Киев • УНН
Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе, но настаивает на сохранении своих предыдущих условий. Советник Верховного лидера Камаль Харрази отметил, что обсуждения должны основываться на равноправии и взаимном уважении, а повестка дня будет подготовлена заранее.
Иран заявил о готовности возобновить переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе, однако настаивает на соблюдении своих предыдущих условий и принципа равноправия, сообщил советник Верховного лидера страны Камаль Харрази CNN, пишет УНН.
Подробности
Они должны сделать первый шаг, чтобы показать, что они готовы сотрудничать с нами на тех условиях, которые мы выдвигаем… это должно основываться на равноправии и взаимном уважении
Он добавил: "Повестка дня будет подготовлена заранее, чтобы обеспечить четкость сути и процесса обсуждений".
Харрази подчеркнул, что условия Тегерана не изменились с момента июньских ударов США и Израиля по иранским объектам, и обогащение урана будет продолжаться для энергетических и медицинских нужд. Программа баллистических ракет также не будет обсуждаться: "Мы будем обсуждать с Соединенными Штатами только ядерный вопрос".
Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что Иран "очень" сигнализирует о заинтересованности в сделке.
Они очень хотели бы заключить с нами сделку, и они звонят нам, и мы, вероятно, в конечном итоге это сделаем, это Иран
Переговоры между США и Ираном в июне были сорваны после ударов израильских и американских сил по иранским ядерным объектам. Тогда Вашингтон требовал полного прекращения обогащения урана, а Тегеран настаивал на его продолжении для гражданских целей, избегая производства ядерного оружия.
