Іран готовий відновити ядерні переговори зі США, але не змінюватиме своїх умов – CNN
Київ • УНН
Іран готовий відновити переговори зі США щодо ядерної програми, але наполягає на збереженні своїх попередніх умов. Радник Верховного лідера Камаль Харразі зазначив, що обговорення мають ґрунтуватися на рівноправності та взаємній повазі, а порядок денний буде підготовлений заздалегідь.
Іран заявив про готовність відновити переговори зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми, однак наполягає на дотриманні своїх попередніх умов і принципу рівноправності, повідомив радник Верховного лідера країни Камаль Харразі CNN, пише УНН.
Деталі
Вони повинні зробити перший крок, щоб показати, що вони готові співпрацювати з нами на тих умовах, які ми висуваємо… це має ґрунтуватися на рівноправності та взаємній повазі
Він додав: "Порядок денний буде підготовлено заздалегідь, щоб забезпечити чіткість суті та процесу обговорень".
Харразі підкреслив, що умови Тегерана не змінилися з моменту червневих ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах, і збагачення урану триватиме для енергетичних та медичних потреб. Програма балістичних ракет також не обговорюватиметься: "Ми обговорюватимемо зі Сполученими Штатами лише ядерне питання".
Раніше того ж дня Дональд Трамп заявив, що Іран "дуже" сигналізує про зацікавленість в угоді.
Вони дуже хотіли б укласти з нами угоду, і вони телефонують нам, і ми, ймовірно, зрештою це зробимо, це Іран
Переговори між США та Іраном у червні були зірвані після ударів ізраїльських та американських сил по іранських ядерних об’єктах. Тоді Вашингтон вимагав повного припинення збагачення урану, а Тегеран наполягав на його продовженні для цивільних цілей, уникаючи виробництва ядерної зброї.
