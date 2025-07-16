Иракские нефтяные месторождения несколько дней под ударами неизвестных дронов

Три нефтяных месторождения в автономном регионе Курдистан на севере Ирака стали объектами атак беспилотников. По словам курдских контртеррористических сил, эти удары дронов нанесли материальный ущерб, передает УНН со ссылкой на Euronews (на персидском) и EFE.

Детали

Ряд атак беспилотников были совершены на нефтяные месторождения в Иракском Курдистане.

Большинство пораженных месторождений находятся под управлением американских компаний, но также есть деятельность компаний со старого континента. В зоне атак также находится аэропорт Эрбиль, где размещено около 2500 американских военнослужащих.

В отдельных заявлениях Главное управление по борьбе с терроризмом Курдистана подробно сообщило, что первые две атаки были зафиксированы между 6:00 и 6:15 по местному времени в среду, 16 июля 2025 года (3:00 и 3:15 по Гринвичу) на нефтяное месторождение, эксплуатируемое норвежской компанией "DNO" в городе Захо.

Еще одно нефтяное месторождение, - в городе Тауке, - было атаковано в 7:00 утра (4:00 по Гринвичу) другим беспилотником.

Третье нападение произошло примерно через 15 минут на заводе Baadre's American Hand Oil в районе Шехани, провинция Дохук.

"За исключением повреждения завода, никто не пострадал", - заявили в антитеррористическом отделе.

Сегодня, по данным антитеррористического агентства в автономном Курдистане, было сбито четыре беспилотника.

Справка

Интересная деталь: одно из нападений, в провинции Дохук, произошло на следующий день после того, как было подожжено нефтяное месторождение, эксплуатируемое американской компанией Hand Owili. Но также интересно, что сам инцидент произошел за несколько часов до подписания контракта на разработку нефтяного месторождения американской компанией HKN Energy.

Дополнение

Пока никто не взял на себя ответственность за нападения. Однако, подозрения указывают на поддерживаемые Ираном вооруженные силы на территории Ирака.

Правительство автономного курдского региона обвинило в этом иракский альянс шиитских ополченцев, союзников Тегерана.

Напомним

УНН передавал, что беспилотники атаковали месторождение Пешкабир около 6 утра по местному времени. В результате атаки месторождение получило повреждения, но никто не пострадал.