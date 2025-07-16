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Іракські нафтові родовища декілька днів під ударами невідомих дронів

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Три нафтові родовища в Іракському Курдистані, що експлуатуються переважно американськими та норвезькими компаніями, зазнали атак безпілотників. Постраждалих немає, але зафіксовано пошкодження об'єктів.

Іракські нафтові родовища декілька днів під ударами невідомих дронів

Три нафтові родовища в автономному регіоні Курдистан на півночі Іраку стали об'єктами атак безпілотників. За словами курдських контртерористичних сил, ці удари дронів завдали матеріальної шкоди, передає УНН із посиланням на Euronews (перською) та EFE.

Деталі

Низка атак безпілотників були здійснені на нафтові родовища у Іракському Курдистані.

Більшість уражених родовищ перебувають під управлінням американських компаній, але також є діяльність компаній зі старого континенту. У зоні атак також знаходиться аеропорт Ербіль, де розміщено близько 2500 американських військовослужбовців.

В окремих заявах Головне управління боротьби з тероризмом Курдистану детально повідомило, що перші дві атаки були зафіксовані між 6:00 та 6:15 за місцевим часом у середу, 16 липня 2025 року (3:00 та 3:15 за Гринвічем) на нафтове родовище, що експлуатується норвезькою компанією "DNO" в місті Закхо.

Ще одне нафтове родовище, - у місті Тауке, - було атаковано о 7:00 ранку (4:00 за Гринвічем) іншим безпілотником.

Третій напад стався приблизно через 15 хвилин на заводі Baadre's American Hand Oil в районі Шехані, провінція Дохук.

"За винятком пошкодження заводу, ніхто не постраждав", - заявили в антитерористичному відділі.

Сьогодні, за даними антитерористичного агентства в автономному Курдистані, було збито чотири безпілотники.

Довідка

Цікава деталь: один з нападів, у провінції Дохук, стався наступного дня після того, як було підпалено нафтове родовище, що експлуатується американською компанією Hand Owili. Але також цікаво, що сам інцидент стався за кілька годин до підписання контракту на розробку нафтового родовища американською компанією HKN Energy.

Доповнення

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напади. Однак, підозри вказують на підтримувані Іраном збройні сили на території Іраку.

Уряд автономного курдського регіону звинуватив у цьому іракський альянс  шиїтських ополченців, союзників Тегерана.

Нагадаємо

УНН передавав, що безпілотники атакували родовище Пешкабір близько 6 ранку за місцевим часом. Внаслідок атаки родовище зазнало пошкоджень, але ніхто не постраждав.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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