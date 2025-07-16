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Дрони атакували нафтові родовища норвезької компанії DNO ASA в Іраку

Київ • УНН

 • 2478 перегляди

Два безпілотники атакували нафтові родовища Пешкабір на півночі Іраку, які експлуатує норвезька компанія DNO ASA. Внаслідок атаки родовище зазнало пошкоджень, але ніхто не постраждав.

Дрони атакували нафтові родовища норвезької компанії DNO ASA в Іраку

У середу, 16 липня, два безпілотники атакували два нафтових родовища на півночі Іраку. Дані родовища експлуатує норвезька нафтогазова компанія DNO ASA, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Безпілотники атакували родовище Пешкабір близько 6 ранку за місцевим часом. Внаслідок атаки родовище зазнало пошкоджень, але ніхто не постраждав. Ще один безпілотник влучив у інше родовище приблизно через годину після влучання першого.

Посольство США в Іраку засудило ці напади.

Додатково

DNO ASA - норвезький нафтогазова компанія, яка працює на Близькому Сході, у Північному морі та Західній Африці. Була заснована в 1971 році і зареєстрована на фондовій біржі Осло, володіє частками в наземних і морських ліцензіях на різних стадіях розвідки, розробки та видобутку в Іраку, Норвегії, Великобританії, Кот-д'Івуарі, Нідерландах та Ємені.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в середу, 16 липня ціни на нафту зросли завдяки очікуванням стійкого літнього попиту з боку двох найбільших світових споживачів - США та Китаю.

Євген Устименко

Євген Устименко

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