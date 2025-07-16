Дрони атакували нафтові родовища норвезької компанії DNO ASA в Іраку

У середу, 16 липня, два безпілотники атакували два нафтових родовища на півночі Іраку. Дані родовища експлуатує норвезька нафтогазова компанія DNO ASA, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

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Безпілотники атакували родовище Пешкабір близько 6 ранку за місцевим часом. Внаслідок атаки родовище зазнало пошкоджень, але ніхто не постраждав. Ще один безпілотник влучив у інше родовище приблизно через годину після влучання першого.

Посольство США в Іраку засудило ці напади.

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DNO ASA - норвезький нафтогазова компанія, яка працює на Близькому Сході, у Північному морі та Західній Африці. Була заснована в 1971 році і зареєстрована на фондовій біржі Осло, володіє частками в наземних і морських ліцензіях на різних стадіях розвідки, розробки та видобутку в Іраку, Норвегії, Великобританії, Кот-д'Івуарі, Нідерландах та Ємені.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в середу, 16 липня ціни на нафту зросли завдяки очікуванням стійкого літнього попиту з боку двох найбільших світових споживачів - США та Китаю.