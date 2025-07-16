Дроны атаковали нефтяные месторождения норвежской компании DNO ASA в Ираке

В среду, 16 июля, два беспилотника атаковали два нефтяных месторождения на севере Ирака. Данные месторождения эксплуатирует норвежская нефтегазовая компания DNO ASA, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Беспилотники атаковали месторождение Пешкабир около 6 утра по местному времени. В результате атаки месторождение получило повреждения, но никто не пострадал. Еще один беспилотник попал в другое месторождение примерно через час после попадания первого.

Посольство США в Ираке осудило эти нападения.

Дополнительно

DNO ASA — норвежская нефтегазовая компания, работающая на Ближнем Востоке, в Северном море и Западной Африке. Была основана в 1971 году и зарегистрирована на фондовой бирже Осло, владеет долями в наземных и морских лицензиях на различных стадиях разведки, разработки и добычи в Ираке, Норвегии, Великобритании, Кот-д'Ивуаре, Нидерландах и Йемене.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в среду, 16 июля цены на нефть выросли благодаря ожиданиям устойчивого летнего спроса со стороны двух крупнейших мировых потребителей — США и Китая.