Ирак обсуждает временную отмену санкций США против «Лукойла» – Reuters

Правительство Ирака рассматривает возможность обращения в Министерство финансов США с просьбой о шестимесячной отмене санкций против компании "Лукойл", чтобы иметь больше времени для продажи своей доли в нефтяном месторождении Западная Курна-2, сообщили Reuters трое иракских энергетических чиновников, пишет УНН.

Детали

Месторождение Лукойла – это большой кусок, который нужно пережевать – отметил один из чиновников.

Министерство нефти Ирака исключило возможность покупки доли "Лукойла" государством, заявив, что проект слишком велик для иракских государственных компаний.

По словам чиновников, Ираку известно как минимум о трех потенциальных покупателях – одной китайской и двух западных компаниях, но имена не раскрыты. "Лукойл" на запрос Reuters о комментарии не ответил.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани встретился с бывшим генеральным директором "Лукойла" Вагитом Алекперовым, сообщила администрация премьера.

