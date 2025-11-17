Ирак обсуждает временную отмену санкций США против «Лукойла» – Reuters
Киев • УНН
Правительство Ирака рассматривает возможность обращения в Министерство финансов США с просьбой о шестимесячной отмене санкций против компании "Лукойл", чтобы иметь больше времени для продажи своей доли в нефтяном месторождении Западная Курна-2, сообщили Reuters трое иракских энергетических чиновников, пишет УНН.
Детали
Месторождение Лукойла – это большой кусок, который нужно пережевать
Министерство нефти Ирака исключило возможность покупки доли "Лукойла" государством, заявив, что проект слишком велик для иракских государственных компаний.
По словам чиновников, Ираку известно как минимум о трех потенциальных покупателях – одной китайской и двух западных компаниях, но имена не раскрыты. "Лукойл" на запрос Reuters о комментарии не ответил.
Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани встретился с бывшим генеральным директором "Лукойла" Вагитом Алекперовым, сообщила администрация премьера.
