Ірак обговорює тимчасове скасування санкцій США проти "Лукойлу" – Reuters
Уряд Іраку планує звернутися до Мінфіну США щодо шестимісячного скасування санкцій проти "Лукойлу". Це надасть більше часу для продажу частки компанії в нафтовому родовищі Західна Курна-2.
Уряд Іраку розглядає можливість звернення до Міністерства фінансів США з проханням про шестимісячне скасування санкцій проти компанії "Лукойл", щоб мати більше часу для продажу своєї частки у нафтовому родовищі Західна Курна-2, повідомили Reuters троє іракських енергетичних чиновників, пише УНН.
Деталі
Родовище Лукойлу – це великий шматок, який потрібно пережувати
Міністерство нафти Іраку виключило можливість купівлі частки "Лукойлу" державою, заявивши, що проєкт занадто великий для іракських державних компаній.
За словами чиновників, Іраку відомо щонайменше про трьох потенційних покупців – одну китайську та дві західні компанії, але імена не розкрито. "Лукойл" на запит Reuters про коментар не відповів.
Прем’єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані зустрівся з колишнім генеральним директором "Лукойлу" Вагітом Алекперовим, повідомила адміністрація прем’єра.
